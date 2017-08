„Fantaasia on muutunud millekski, mida ei pea enam häbenema.”

USA fantaasiakirjanik Robin Hobb rääkis The Guardianile, et varem sai ulmeteoseid avaldada peamiselt kuni 250-leheküljelistena ja paberkaantega, kuid „Sõrmuste isanda” filmid ning „Jää ja tule laulu” saaga on pannud inimesi fantaasiajutustusi tõsisemalt võtma.