„On täitsa loomulik, et inimesed teevad oma tööd, tunnevad sellest rõõmu, siis aga lähevad oma eluga edasi,” põhjendab seitse korda parimaks naissaatejuhiks valitud Reet Oja oma ootamatut lahkumist telemajast 2001. aastal. “See on nii loomulik ja normaalne! Ma ei näe selles mitte midagi põnevat ega kirjutamist väärivat. Nii et ma ei oska selle kohta rohkem midagi öelda.“ Lühikese vestluse lõpetab Reet kelmikalt naerdes: „Igal asjal on oma aeg.“

Armastatud saatejuhi lahkumine on tõstatanud rohkem küsimusi kui ühegi teise Oja kolleegi ekraanilt kadumine. Küsimusele “miks” teavad täpset vastust vaid Reet ise ja tollane ETV juhtkond. Paraku jääb praegugi kõigil neist selles asjas suu lukku.

Tollane ETV programmijuht Ilmar Raag põhjendas kunagi Õhtulehele, et Oja soovis jääda ekraani taha toimetajatööd tegema, ent ETVd huvitas tema ekraanile jäämine. „Pakkusime talle autorisaadet parimal vaadatavusajal, kuid ta ei võtnud seda vastu. Ei tea, miks ta loobus. Ehk oli tal vaja puhkust ja uusi saateideid koguda?” küsis Raag toona Õhtulehes.

„Olen proovinud Reedaga sel teemal juttu teha, aga ta ei võta üldse vedu,“ kurdab Rahvusringhäälingu raudvara Mati Talvik. ETV juhtkonna tollast käitumist nimetab ta aga mõistetamatuks.