„Vaatan kõik etendused ära! Isegi lasteetenduse „Karlsson lendab",“ kinnitab Eurovisioni Eesti-poolse korralduse grand old man'ina tuntud legendaarne telemees Juhan Paadam peatselt lõppeval Birgitta festivalil. „Mu kadunud kolleeg Salme Reek on mulle õpetanud, et ka lasteetendustesse tuleb suhtuda väga tõsiselt.“

13 aastat – seni kuni Birgitta festivali korraldatud – on ta igal festivalisündmusel kohal käinud. „Viimastel aastatel käin ma festivalil loomulikult seepärast, et olen Tallinna Filharmoonia kunstinõukogu liige.

Seetõttu tunnen ka selle ees teatud vastutust. Aga algus on kuskil mujal. Mul on alati olnud suur huvi teatri ja muusika vastu. Need aastad, kui ma tegelesin kergema žanriga, suunasid mind tegelikult tagasi klassikalise muusika juurde.“

KLASSIKAGURMAAN: "Mulle sai selgeks, et mul on muusikateatris jäänud palju nägemata ja palju kogemata," ütleb Juhan Paadam. (Stanislav Moškov)

Sai tal siis kergmuusikast kõrini? „No päris nii ka ei ütleks, nii hull see asi ka ei ole. Aga eks ta monotoonseks muutub, kui sa pidevalt ühe teemaga tegeled. Mulle sai tegelikult selgeks, et mul on muusikateatris jäänud palju nägemata ja palju kogemata, eks see ongi see põhipõhjus.“