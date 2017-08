Kõik algas 1815. aastal, kui üheksa-aastane taevaskäijast plika kuulutas tulevast elu ja manitses rahvast oma ehted ja paremad riideid tuleriidale heitma. Taevaskäijad, kelle liikumine küll mõne aasta pärast vaibus, olidki enamasti ekstaasis näitsikud, kes oma nägemuste põhjal inimesi manitsesid ja tulevikku kuulutasid.

Järgmisel aastal rääkis maailmalõpust ka kohalik prohvet Noarootsi kihelkonnas. Jumal olevat talle sellest rääkinud ja käskinud selle ootuses peredel oma uhke vara põletada. Muidu ootavat neid ees põrgutee.

Prohvet nõudis, et hõbeehteist tuleb loobuda ja paremad rõivad põletada, eriti need, mis on punast ja sinist värvi. Samas ei tohtinud ehteid müüa ega kinkida.

Kummalisel kombel levis prohveti jutt kulutulena vallast valda. Kõikjal seati üles tuleriidad, kus inimesed erilise vaimustusega peaaegu kogu oma maise vara leekidesse loopisid.