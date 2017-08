Kui majas märatsevad kummitused, kutsutakse tondipüüdjad. Kui emal ja isal pole teatriskäigu ajaks põnni kuhugi jätta, kutsutakse lapsehoidja. Aga kui kiisud-kutsud üksipäini koju jäävad, kutsutakse Triinu.

Kui Triinuga (31) neljapäeva pärastlõunal kohtun, on ta õnnelik ja särav. Ta räägib õhinal, et peab veel pärast intervjuud kahte kassi toitmas käima. Suvel ongi tal käed-jalad tööd täis. On puhkuste aeg ning loomaomanikud rändavad välismaale, jättes koerad ja kassid koju. Triinu töö on käia üksinda koju jäetud loomi söötmas, pissitamas ja paitamas. Ta on loomahoidmisega tegelenud juba ligi neli aastat. Esimesel aastal hobi tasandil, kuid peagi kasvas see välja täiskohaga tööks. Triinul endal on Mustamäe kodus rott ja kaks kassi. Tema isiklikud hiirekuningad nuusutavad ta töölt tulles alati üle, saamaks teada, millise neljajalgse juures perenaine jälle käinud on.

Enne seda, kui Triinu loomahoidjaks hakkas, oli tema unistus saada loomatohtriks. See idee nurjus aga juba 2007. aastal, mil ta õppis maaülikoolis veterinaaria eriala esimesel kursusel. „Mul on kaasasündinud terviseprobleemid, mistõttu paigaldati mulle puusaprotees. Esimesest operatsioonist taastusin pool aastat ning mulle hakkas tunduma, et loomaarsti eriala käib mulle füüsiliselt üle jõu. Aga ma ei tahtnud korrakski loomadega tegelemist jätta,“ räägib Triinu, et pärast tervenemist proovis ta kätt vabatahtlikuna loomakaitse seltsis ja loomade kiirabis.