Eesti Euroopa Liidu nõukogu eesistumine toob Tallinna hulgaliselt tähtsaid külalisi, kellest paljud ei tea Eestist mitte midagi. Et nad õigeks ajaks õigesse kohta jõuaksid ning Eestist mingeidki teadmisi saaks, hoolitsevad nende eest spetsiaalsed saatjad ehk sideisikud.

TERE TULEMAST! Saksamaalt pärit, kuid Eestis elav Tobias Johannes Koch hoolitseb, et kõik Eesti külalised oleksid rahul. (Tiina Kõrtsini)

Kahe aasta jagu Tallinnas elanud, kuid Saksamaalt pärit Tobias Johannes Koch on kõigest üks ligi sajast sideisikust, kes Maarjamaale saabuvate külaliste eest hoolitseb.

Kuna noormehe emakeel on saksa keel ning peale eesti ja inglise keele on tal suus ka taani keel, siis on seni tema hoole all olnud külalised Austriast ja Taanist – kokku neli delegatsiooni.

Sideisikuna algab Kochi töö veel enne, kui külalised on asunud Tallinna poole teele: esmalt tuleb välismaiste ministeeriumidega suheldes välja uurida, kes tuleb ning milliseid lisategevusi on külalistel peale eesistumise kohtumiste plaanis.