Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel on toiduallergia lausa kolmandikul maailma lastest ja allergikute kasvavast hulgast räägitakse ka Eestis, kuid usaldusväärset statistikat meil pole.

Toiduallergiaid põdevate inimeste hulka on Eestis keeruline määrata. Meil pole ühtegi organisatsiooni, mis avaldaks perioodiliselt statistikat allergikute kohta.

Osalt langeb see vastutus haigekassale, kellele anti 90ndate alguses ülesandeks ka allergikute kohta uurimusi läbi viia. Hetkel osatakse toiduallergikute osa rahvas seas pakkuda vaid umbes ning sedagi tingimusel, et numbreid tõe pähe ei võta.

Tartu ülikooli uurimisgrupi Allergofood üks eesmärke on välja selgitada allergia esinemissagedus Eesti rahvastikus. (Aldo Luud)

Kuidas me siis teame, et allergiad esinevad aina sagedamini? Näiteks võib tuua Saksamaa, kus allergikute osa rahvastikust tõusis aastatel 1950–2000 neljalt protsendilt lausa 25 protsendile. WHO hinnangul on tervelt kolmandik maailma lastest allergilised.