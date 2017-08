Iisraelis suri 113aastasena Yisrael Kristal, kes kandis alates 2016. aasta märtsist maailma vanima mehe tiitlit.

Kristal suri natuke rohkem kui kuu aega enne oma 114. sünnipäeva ehk 15. septembrit, vahendas ERRi uudisteportaal ajalehte Haaretz.

Guinnessi rekordite raamatu esindajad pole hetkel veel ametlikult teatanud uut vanima mehe tiitli kandjat, kuid tõenäoliselt saab selle tiitli nüüd 112aastane hispaanlane Francisco Núñez Olivera.

Ametlikult on praegu maailma vanim inimene Jamaical elav 117aastane naine Violet Brown.

Venemaa keisririigi võimu all olevas Łódźi provintsis Żarnówi külas (alates 1918. aastast on piirkond olnud Poola koosseisus - toim.) sündinud Kristalil endal polnud 2016. aastal ajakirjanikega suheldes kindlat seisukohta, miks ta nii kõrge vanuseni on elanud.