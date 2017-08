Maailma väledaim maismaaimetaja gepard on elevandiga võrreldes üsna tilluke. Saksa teadlaste arvutused kinnitavad, et vaid keskmise suurusega loomade lihased suudavad kiirendamise ajal üliväikese hapnikukogusega hakkama saada. Kurikuulus türannosaurus aga oli tõenäoliselt nii aeglane, et tippsportlased liiguksid temast iga kell kiiremini.

Loomariigi tippsprinterite tabeli esiotsas troonivad lendajad. Lindude hulgas kuulub see au rabapistrikule, kes suudab sööstlennul kihutada üle 300 kilomeetri tunnis. Nobedaim lendav imetaja on Brasiilia kurdmoka nime kandev nahkhiir oma 160 kilomeetrise tunnikiirusega.

Maa peal liikujate seas saab kiireima imetaja tiitli gepard. Selle kaslase kiirus on hämmastav. 2012. aastal jooksis USA Cincinnati loomaaias elanud gepard Sarah maailmarekordi. Tema kiirus oli 98 kilomeetrit tunnis. Sarah läbis 100 meetrit ajaga 5,95 sekundit. Võrdleme: Jamaica välejala Usain Bolti nimel olev 100 meetri jooksu maailmarekord on 9,58 sekundit.

Gepardile järgnevad harksarvikud, hüpikgasellid, sinignuud ja lõvid – kõik üsna keskmise suurusega olendid, kes saavutavad umbes 80–85kilomeetrise tunnikiiruse. Elevante ega ninasarvikuid kiirusedetabelist ei leia. Kui pisemate loomade puhul kipub kehtima seos, et kopsakamad loomad suudavad ka kiiremini liikuda, siis päris suurte loomade puhul ei pea see enam paika.