„Ämm soovis, et käiksime tal sageli külas. Ja mees tormaski iga tema kutse peale kohale. See ei tähendanud midagi, et plaanisin meile teha mõnusa õhtusöögi küünlavalgel. Kui ema tahtis, et sööksime sel õhtul koos temaga, siis pidi see ka sündima,“ räägib noor naine kooselust mehega, kes oli emaga väga lähedane. Kust jookseb piir eluterve läheduse ja liigse seotuse vahel?

Nii isal kui ka emal on suur ja tähtis roll poja kasvatamisel. Isa julgustus ja heakskiit ning ema armastus on need, mis lasevad poisil sirguda väärikaks meheks. Poja suhe emaga on tema esimene suhe naisega. Kui see on lähedane ja soe, tekib hea alus poisi tundeelule.

Poeg, kes on kogenud ema hellust, naudib tulevikus naisegi õrnust. Samas mees, kel on olnud emaga jahedad suhted, otsib tulevikus pigem sekspartnerit kui pikaajalist kooselu täis armastust ja sõprust. Nii on ema ja poja lähedane suhe hea ja vajalik. Siiski on siin üks aga – poisi arengu seisukohast on vajalik, et ema suudaks ta endast lahti lasta. Seda tuleks teha hiljemalt murdeea lähenedes ja siis ta nii-öelda meestemaailma lükata.

Paraku on emadel vahel mitmesugustel põhjustel raske tunnistada, et poeg on sirgunud täiskasvanud meheks. Nad nunnutavad teda ikka edasi nagu pisikest poisipõnni ja mis veel hullem – annavad talle igal sammul mõista, et pojake on nende ainus tugi. See paneb ema õnneliku ja rahulolevana näha sooviva poja õlule liiga ränga koorma, ilma et ta seda endale teadvustaks. Nii võib kergesti juhtuda, et ema on endiselt naine number üks ka siis, kui suureks kasvanud poeg on leidnud partneri.

Emaga käsikäes

41aastane Maria kohtas elukaaslast viis aastat tagasi. Mees oli hea huumorimeelega ja tõeline džentelmen. Ta oli 40. aastates, kuid tal polnud ühtegi tõsisemat suhet. Viie aasta kaotas ta isa ja see liitis neid emaga leinas veelgi tugevamalt kokku. See, millise pühendumusega mees ema eest hoolitses, tundus Mariale algul väga südantliigutav. Tasapisi aga hakkas tunduma, et too on surnud abikaasa rolli pojale üle kandnud.