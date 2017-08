Kuigi printsess Diana surmast möödub tänavu 20 aastat, pole inimesed teda unustanud. Tema lühikeseks jäänud elust ja sellest, mida ta selle aja jooksul jõudis ära teha, räägitakse peaaegu iga nädal. Kõige selle kõrval pole aga vähemtähtsam seegi, et Diana oli üks mõjuvõimsamaid moeikoone, kelle rõivastusest ammutatakse inspiratsiooni veel praegugi. PÕHIPILDIKS (Vida Press) Walesi printsessist Dianast rääkides ei saa üle ega ümber tema silmanähtavast sõnumi edastajana. See omadus, mida pole kuigi paljudel poliitikutel ja siniverelistel ning mille teerajajaks peetaksegi 1997. aasta 31. augustil õnnetult surma saanud printsessi. Viise, kuidas ta kindlustas endale koha moetaevas ja kuidas temast sai üks meie aja mõjuvõimsamaid moeikoone, on aga veelgi. Ilmselt on kõik kursis sellega, et praegu on Inglismaa moeprintsess vaieldamatult hertsoginna Catherine ja Ameerikas võeti aastaid šnitti president Obama abikaasa Michelle’i riietumisstiilist.

Mida aga paljud ei tea, on see, et tegelikult pole need kaks moeikooniks tembeldatud naist sugugi nii-öelda stiilijalgratast leiutanud, vaid nad on on ammutanud inspiratsiooni printsess Dianalt.

Kui paljudele on riided lihtsalt midagi, mida hommikul selga panna, siis Diana teadis, et nendega on võimalik edastada sõnumit ja panna need enda eest kõnelema. Nii oli tal välisriigis visiidil olles alati seljas midagi, mis näitaks võõrustajariigi suhtes austust üles. Seda praktiseerivad peaaegu kõik riigijuhid ja siniverelised. Näiteks kui mõni Eestit külastav kõrge külaline on end riietanud sinimustvalgesse, siis võib seda pidada austusavalduseks meile kui võõrustajariigile. Selle traditsiooni rajajaks saabki pidada printsess Dianat. Riided, mis rääkisid printsessi eest Samamoodi ei kandnud ta kunagi kindaid, mis on ju siniverelistele vägagi omane. Nimelt tahtis ta inimestel käest kinni hoida. Lastehaiglates käies ei kandnud ta kunagi kübarat, sest see ei võimaldanud tal lapsi korralikult kallistada. Pikkade kõnede asemel, kui väga ta lapsi armastab, kandis Diana tihti suuri ehteid, millega mudilased said mängida, kui ta neid sülle võttis. Pimedatega kokku puutudes pani printsess sageli selga pehmest kangast riided, näiteks midagi sametist, jättes endast sooja ja vahetu mulje. Räägitakse, et riided olidki Diana viis edastada sõnumit, mida siniverelised ja riigipead teevad üldjuhul oma kõnedes. Nimelt ei pidanud printsess kuigi palju kõnesid, kuid ometi teadsid kõik, mida ta pidas tähtsaks ja milliste väärtuste eest seisis. Usutavasti levis sõnum nii hästi tänu oskuslikult valitud garderoobile. Peen stiilitunnetus ja arusaamine moest polnud Dianale sugugi kaasa sündinud, vaid pigem ajapikku omandatud. Nii võibki näha, et ta alustas moevallas pluuside ja kleitidega, mida kaunistasid kõikvõimalikud volangid. Hiljem need siiski kadusid ja asendusid lihtsamate rõivastega. Seda põhjusel, et Diana nägi, et suursugused riided ei näe fotodel head välja ning jätavad temast ülbe ja suurustleva mulje. Tõsi, alguses olid tal abiks stilistid, kuid üsna pea omandas ta keeruka kunsti ise ega vajanud enam abi. Volangid ja pitsid asendusid keha ligi hoidvate tagasihoidlike riietega, mis saatsid sõnumi, et ta on täiesti tavaline naine. Samas murdis Diana nii mõnegi traditsiooni. Näitkes oli ta esimene sinivereline naine, kes kandis pidulikul üritusel kleidi asemel hoopis pükse ja smokingipintsakut, päästes selle käigus edaspidi nii mõnegi püksieelistusega naise kleiditerrorist. Samasuguse elegantsiga, nagu printsess kandis õhtukleite, tegi ta seda dressipluusi ja šortside puhul. Öeldakse, et Diana oli ehe näide naisest, kes teadis, mis talle sobib ja kandis kõik alati edukalt välja. Ta jättis sellega selge mulje, et tema kannab riideid, mitte riided teda. Mäletamisväärseid moehetki printsess Diana elust PILT 1 Prints Charles ja leedi Diana Spences abiellusid 29. juulil 1981. aastal. David ja Elizabeth Emanueli disainitud pruutkleiti hoiti kuni pulmapäevani saladuses. Toona hinnati selle väärtuseks ligikaudu 9000 naela ehk umbes 10 000 eurot. Kleidil oli 7,62 meetri pikkune slepp, mis teeb pika puuga ära kõikidele kuninglikele pruutkleitidele. PILT 2 Foto, kus printsess Diana tantsib 1985. aastal näitleja John Travoltaga Washingtonis Valges Majas, peetakse üheks ajaloo ikoonilisemaks pildiks. Palju tähelepanu pälvis Londoni disaineri Victor Edelsteini disainitud taevasinisest sametist õhtukleit, mida Diana kandis. Seda teatakse tänapäeval Travolta kleidi nime all. See müüdi 2013. aastal oksjonil maha 240 000 naela ehk veidi üle 265 000 euro eest. 1981. aastal mesinädalatel viibides kandis Diana tviidist kostüümi, mis viitas tema veidi lihtsamale, kuid siiski ääretult inglaslikule stiilile. PILT 3 Kui prints Charles ja Diana teatasid oma kihlusest, kandis Diana sinist kehasse töödeldud kostüümi, mis sobis ideaalselt tema sinise kiviga kihlasõrmusega, mida kannab nüüd hertsoginna Catherine. PILT 4 Visiidil Brasiiliasse kandis Diana safaristiilis kleiti, mida saab mõneti pidada ka viisakusavalduseks võõrustajamaa vastu. PILT 5 1996. aastal oli Dianal Washingtonis heategevusgalal selgas valget õhtukleit, mis võiks oma ajatu disainiga lüüa nüüdki, 21 aastat hiljem, punavaibal laineid. 