VASTUS

Suvel on ikka vahel tunne, et riided on kõige suuremad vaenlased ja parema meelega tahaks ringi liikuda hoopis alasti.

Tunne võib ju selline olla, kuid see ei tähenda, et ka tegelikult võiks osa olulistest riietest lihtsalt selga panemata jätta. Antud juhul jääb küll mulje, et naisel oli kodust lahkumisega nii kiire, et püksid või seelik ununes selga panemata.

Kuigi pikad T-särgid võivad tunduda laheda alternatiivina kleidile, need seda siiski ei ole ning tulemus on kõike muud kui kaunis. Nii-öelda kirsiks tordil on, et T-särgi juurde on otsustatud sobitada õhukesed tumedad sukad, mis ei kaunista enamasti kellegi jalgu, ning killerkontsad, mis jätavad naisest veelgi pidulisema ja kerglasema mulje.