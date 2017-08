"Uut lao- ja poepinda on vaja," räägib populaarse piiripoe Alko1000 avalike suhete juht Meelis Reiljan.

Alkoturism Eesti-Läti suunal intensiivistub iga päevaga, mistõttu on Eesti kaupmehed asunud laiendama oma pindu teisel pool Läti piiri. Viimase aktsiisitõusu järgselt on õhku visatud ka uus hüüdlause: "Viime Läti viie rikkama riigi hulka.

"Suurem on ta nüüd kolm korda vähemalt," räägib Aldar Eesti projektijuht Riin Rätsep rajatavast poest. "Kuna nõudlus oli meil väga suur ja rahva huvi oli suur, siis võtsime vastu otsuse, et avame suurema kaupluse, mis näitab päev päevalt, et oleme teinud õige otsuse."