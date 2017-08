Indias Chandigarhis vägistas onu seitse kuud tagasi 10aastase tüdruku. Lapse vanemad said rasedusest teada alles siis, kui tüdruk kaebas kõhuvalu ja ta viidi haiglasse, vahendab BBC.

India ülemkohus otsustas juuli lõpus, et tüdruk ei tohi aborti teha, sest rasedus on kestnud juba liiga kaua ning abort seaks tema elu ohtu. Vägistatud laps ise ei tea veel oma rasedusest midagi, sest vanemad on seda tema eest varjanud. Tüdruk usub, et tema järjest suuremaks muutuvas kõhus on kivi.

Rasedus. Sümbolpilt. (Vida Press)

Laps peaks ilmale tulema septembris keisrilõikega. Lapsevägistaja ootab aga praegu kohtuprotsessi algust. Tüdruku isa soovib, et talle mõistetaks surmanuhtlus. Ajalehe Daily Pakistan andmetel vägistatakse Indias keskmiselt iga 13 tunni järel üks alla kümneaastane laps.