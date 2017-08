Saksamaa välisminister Sigmar Gabriel (pildil) kritiseeris karmilt Põhja-Koread tule, raevu ja enneolematu sõjajõuga ähvardanud USA presidendi Donald Trumpi sõnakasutust, vahendab T-Online.

Gabrieli arvates on Trump oma agressiivse retoorikaga langenud Kim Jong-uni tasemele ja niisugune sõnakasutus ei ole omane demokraatlikult valitud presidendile. Niisugused ähvardused võivad viia maailma tuumasõjani, hoiatas Saksamaa välisminister.

Saksamaa välisminister Sigmar Gabriel. (REUTERS/Scanpix)

Trumpi taoline kriitika ei heiduta. Ta ütles hoopis, et tema varasem ähvardus ei olnud ehk piisavalt karm ning Põhja-Korea peaks end tundma väga närviliselt. Eile valas ta veelgi õli tulle, kui ütles, et USA relvad on laetud.

"Kui Trumpi valitsus ei taha, et Ameerika impeerium kohtaks tema ametiajal oma traagilist hukku, oleks neil parem rääkida ja käituda korralikult," öeldakse vastuseks USA presidendi hoiatustele avalduses, mida täna levitas Põhja-Korea riiklik meedia.