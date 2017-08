Türgi alustas sel nädalal Iraani piirile samasuguse turvatara ehitamist, mida on ehitanud ka Süüria piirile, teatas raadio Vaba Euroopa.

Turvatara (pildil) ehitatakse betoonplokkidest, millest igaüks on kolm meetrit kõrge, kaks meetrit lai ning seitse tonni raske, täpsustas Ungari uudisteagentuur MTI.

Vajadusel saab plokid taas lahti võtta ja teise kohta viia. Samalaadne tara on rajamisel ka Türgi-Süüria piirile. Viimatimainitud piir on 911 kilomeetrit pikk ja turvatara on praegu ligi 650 kilomeetri pikkune. 2014. aastal alanud ehitus jätkub praegugi.