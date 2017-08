Saaremaal Mustjala vallas juhtus eile varahommikul midagi sellist, mille kohta võib öelda, et tegemist on väga harukordse juhtumiga. Nimelt ründas suurloom pull 74-aastast meest, kes kahjuks rünnaku tagajärjel hukkus.

Miks pull inimest ründas, pole tänaseks teada. Küll aga arvab põllumajandusettevõtja Margus Muld, et rünnak võis olla pulli kaitsereaktsioon. "Ta kaitseb oma karja. Tavaliselt mitte sellepärast, et ta tige on või tal muud viga on, vaid ta käitub loomuomaselt," selgitab Muld.