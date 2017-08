Oma aruteluks soodsat istekohta laua ääres põhjendab Ojuland järgnevalt: „Esiteks, kuivõrd erakondade esindajate hulgas ju rohkem naisjuhte polnud. Teiseks, mina endise välisministrina olen kõige suurema poliitilise kogemusega selles tänases ringis olnud isikutest. See on ju täitsa loogiline, et istusin presidendi vastas,“ ütles Ojuland. „See tuli loomulikult, ma isegi ei mõelnud sellele, et võiksin kusagil mujal istuda. See on ka protokolliliselt igati korrektne.“

President jagas hüva nõu

Kaljulaidi ja erakondade juhtide arutelu käis nii poliitiliste kui ka ühiskondlike teemade ümber. „Parlamendiväliseid väikeseid erakondi puudutav demokraatia ja tasakaalu koha pealt erakondade rahastamise teema. Ja ka kautsjoni teema riigikogu valimistel“ loetleb Ojuland. „Aga ka mis puudutab meedia küsimust,“ sõnas Ojuland, meenutades, et riigikogu valimiste eel ei saanud RÜE piisavalt võimalusi debattidel osaleda. „Meediaorganisatsioonid nii otsustasid, see ei ole õige.“

„Teine plokk arutelust olid Eesti elu puudutavad asjad,“ ütles Ojuland lisades, et põhiliselt keskenduti rahva tervise teemale, aga käsitleti ka kohalike omavalitsuste võimekust inimestele teenuseid pakkuda ning palkade teemat.

Arutelul olnud kõnepunktidest üheks olulisimaks peab Ojuland just erakondade rahastamise ja kampaaniavõimekuse küsimust. „See on meile väga valusaks punktiks eriti valimiste eel, et teha võrdväärset kampaaniat suurte ja vanadega.“

Ojulandi sõnul pakkus president Kaljulaid senisele ebavõrdsele positsioonile ka oma lahenduse. „Presidendil oli päris huvitav idee. Ma pole kuulnudki, et keegi varem sellise mõttega välja oleks tulnud. Võiks kaaluda seda, et valimiste eel antaks riigieelarvest kõigile erakondadele võrdsed võimalused reklaami teha. Ja ainult niimoodi, et erakonnad ise ei finantseeri. Nii on kõigil võrdsed võimalused, võrdse suurusega pinnad,“ räägib Ojuland presidendi ettepanekust.

„Ulmelisi rahakulutusi ei peaks ka suured erakonnad tegema ja rahvale telereklaamis söögi alla ja söögi peale oma valimisreklaami laskma,“ toob Ojuland välja ettepaneku positiivse poole. „See on mõistlik ja tasakaalukas idee, mida tasub edasi arutada,“ arvas ta.

Ettepanekust loodetakse traditsiooni

Ojulandi sõnul arenes idee presidendiga kohtumisest välja läinud aasta sügisel, vahetult pärast presidendivalimisi. „RÜE kirjutas presidendile kirjaliku ettepaneku, kus me ise avaldasime soovi temaga kokku saada, et arutada Eesti riigi ees seisvaid olulisi küsimusi,“ meenutas ta.

„Ideest arenes välja see, et kutsuti ka teised parlamendivälised erakonnad tänasele arutelule. See on väga positiivne ja ma loodan, et sellest saab traditsioon. Miks mitte Paide arvamusfestivali raames,“ avaldas Ojuland lootust.