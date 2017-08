South China Morning Post kirjutab, et küüniline vahejuhtum toimus Fujiani provintsis Fuzhou suurlinnas, kus ema üritas kulleriteenuse abiga oma kilekottidesse mähitud vastsündinud tütrekest lastekodusse saata.

Kagu-Hiinas märkas postikuller, et üks plastikusse mähitud pakk liigutab ja sellest kostub lapsenuttu. Kohale kutsutud rahvapolitsei esitas emale süüdistuse oma vastsündinud lapse hülgamise katses.

Emalt ära võetud laps saadeti kohalikku haiglasse. Arstid tegid kindlaks, et tüdruk on sündinud vaid mõni päev tagasi ja hindasid tema tervisliku seisundi stabiilseks.

Politsei pidas rongaema kinni ja esitas talle süüdistuse imiku hülgamises. Teda ähvardab nüüd kuni viieaastane vabadusekaotus.

The Beijing News täpsustab, et ema on 24-aastane ja pärit Sichuani provintsist.