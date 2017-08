Le Parisien kirjutab, et vahejuhtum leidis aset saare lõunarannikul Porto-Vecchio linnas Carataggio rannas, mille lähedal asub nudistide koloonia.

Nudism on Prantsusmaal võimude poolt reguleeritud. See on mitmetes kohtades keelatud, kuid Carataggio rannas võib lahti riietuda ja üldiselt suhtutakse alasti suvitajatesse seal rahulikult.