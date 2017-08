Müüja on väitnud, et kutsikad on sündinud Soomes või siis seaduslikult Soome toodud, et nad on vaktsineeritud ja kiibitud. Müüja on esitanud ka koerte Euroopa Liidu passe ja muid seadusliku välimusega Eesti dokumente. Tegelikult on aga koerad maale toodud ebaseaduslikult ning paljud on nakatunud parvoviirusega, nii et mõni koer on pärast ostmist ka surnud.