Kohalikud valimised pole enam mägede taga, kuid puhkusteperiood pole lasknud käivituda valimisdebatil. Valijal peaks aga olema aega, et erinevad valimislubadused rahulikult läbi seedida, kõrvutada kõigi erakondade ja valimisliitude poolt pakutav ning vajadusel ka oma saadikukandidaadiga ka otse suhelda.

Oma pitseri paneb ka kohalike valimiste suhteline ajaline lähedus ületuleva kevade riigikogu valimistega. Tegu on sisuliselt parlamendi eelvalimistega, mille tulemuste alusel panevad parteid paika ka riigikogu valimisnimekirjad. Seetõttu kipub ka kohalike valimiste kampaania olema üldvalimiste nägu. Valija jaoks tähendab see ebamääraseid üleriiklikke valimislubadusi, mis aga kohaliku elu probleeme enamasti lahendada ei aita. Kuigi Eesti poliitika on olnud suuresti üles ehitatud vastandamisele, ei peaks see muutuma valimisvõitluse üheks põhivormiks, kuigi seda teed näikse minevat sotsid oma juhi järjest mahlasemate kommentaaridega EKRE suunas.

Me tahame, et erakonnad tuleksid välja üksteise materdamise asemel oma positiivse programmiga. Valimistel pealinnas ei saa põhiküsimuseks olla ainult Tallinna TV või linnapoe sulgemine. Tasuta lasteaia lubamine Reformierakonna poolt ja pensionäride jätkuv peibutamine kõrgema pensionilisaga Keskerakonna poolt jätab mulje, justkui sammuksid need kaks parteid käsikäes kommunismi võidu suunas. Aga kas nad on meile teada andnud, millised on nende seisukohad ülejäänud eluvaldkondades? Mida rohkem suurematest linnadest eemale, seda selgemaks ja konkreetsemaks lähevad poliitikute lubadused. Väiksemas kogukonnas pelgalt udu ajamisega võimule ei saa. Sama peaks ka linnades iseenesestmõistetav olema. Rääkigem kohalikel valimistel eelkõige kohalikest asjadest.