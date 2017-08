Tundub, et ilmataat kostitab meid jätkuvalt nädalavahetusel kuumalainega, kuna prognoos ei ole muutunud ja ees ootab 30-kraadine puhkepäev, kuigi olla võib ka äikest, selgub Ilmateenistuse kodulehelt.

Laupäeva öö on kõrgrõhkkonna servas sajuta ja laialdaselt selge taevaga. Lõunakaare tuul on nõrk, hommikul saartel tugevneb veidi kagutuul. Õhutemperatuur on 12-16, rannikul kuni 19 kraadi.

Päeval kõrgrõhkkond taganeb Venemaa poole ja üle Skandinaavia laieneb madalrõhkkonna serv. Kahe rõhuala piirimail kannab tugevnev lõunavool meile väga sooja õhumassi ning õhutemperatuur tõuseb 27-30 kraadini, vaid kagutuulele avatud rannikul on jahedam. Ennelõunal on laialdaselt päikeseline ja kuiv ilm. Pärastlõunal läheneb merelt madalrõhulohk, lisab niiskust ja muudab atmosfääri ebapüsivaks. Hoovihma ja äikese võimalus suureneb algul saartel, õhtu poole on ka mandril, tugevate äikesevihmahoogude ja pilvealuste tuuleiilide oht on suur. Kagu- ja lõunatuul tugevneb 5-10, puhanguti 15 m/s, äikesepilvede all võib veel tugevamaid tuuleiile olla.

Pühapäeval liigub võrdlemisi aktiivne madalrõhkkond Norra looderannikule, laieneb servaga üle Skandinaavia ja Soome. Läänemere ümbruses pöördub õhuvool edelasse ja lükkab ööga kuumuse Venemaale. Õhumassi vahetusega kaasnevad sajuhood ja äike võivad tugevad olla. Tuul pöördub kagust edelasse ja on tugev, puhanguid rannikul 16 m/s, hommikul võib veel veidi tugevam olla. Õhutemperatuur on 15-20 kraadi.

Päeval sajab siin-seal hoovihma, püsib ka äikese võimalus, kuid ei tohiks enam nii äge olla. Puhub tugev edelatuul, päeval on puhanguid 15 m/s, õhtu poole nõrgeneb. Õhutemperatuur on 20-22, rannikul kuni 18 kraadi.