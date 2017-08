Military solutions are now fully in place,locked and loaded,should North Korea act unwisely. Hopefully Kim Jong Un will find another path!

President ültes, et USA on valmis Põhja-Korea "rumalustele" vastama.

Tema sõnad viitavad jätkuvatele pingetele Washingtoni ja Pyongyangi vahel. Just peale seda avaldust teatas Korea RDV valmidusest anda USA Guamil asuva sõjabaasi pihta löök. Hiljem Trump lisas, et oleks võinud ka karmimini öelda.

The Week märgib, et tema ütlus on ilmne viide Trumani 6. augustil 1945 peetud kõnele. Siis ütles Truman, et 16 tundi tagasi heideti Hiroshimale tuumapomm ja kirjeldas jaapanlasi ees ootavaid purustusi, kui nad peaksid loobuma kapitulatsioonist.

"Juhul kui nad ei võta meie tingimusi vastu, siis ootab neid taevast langev purustuste vihm, millele sarnast pole varem olnud. Sellele õhurünnakule järgneb selline hulk mere- ja maaväge, mida nad pole varem näinud. Ja nad võitlevad sellise meisterlikkusega, mis on neile [jaapanlastele] juba hästi tuttav," põrutas Truman toona.

9. augustil andis ta käsu heita teine tuumapomm Jaapanile, Nagasaki linnale. Septembris Jaapan andis alla.

The Independent märgib, et sarnasus Trumani ja Trumpi kõnede vahel on "õõvastav" ning loodetavasti see jääb ainsaks sarnasuseks nende kahe sündmuse vahel.

Samal ajal on Peking teatanud, et võib võimalikus konfliktis neutraalseks jääda. Seda juhul kui Põhja-Korea ründab USA-d esimesena. Kuid juhul kui ameeriklased ründavad esimesena "rahvademokraatiat" ja üritavad Kim Jong Uni režiimi kukutada, siis nad asuvad oma naabri kaitsele.

"Hiina takistab ameeriklastel muuta Korea poolsaare poliitilist kuvandit," tsiteerib Fox News Hiina RV kompartei häälekandjat.