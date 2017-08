Kohtus jätkus Eesti poliitika säravaima prillikivi lihvimine, kuni Edgar Savisaar pärast suvist pausi jätkunud kohtuprotsessilt taas haiglasse viidi. Kui kohalikel valimistel julgustas teda kandideerima kohtukõlbulikuks tunnistanud terviseekspertiis, ei pea tema tervis patoloogide arvamusele vaatamata kohtuvintsutustele vastu. Kandideerimiseks kõbus, kohtuks mitte. Majanduskasv ja võileib Rõõmusõnumil, et Eestigi majandus on lõpuks kasvama hakanud, on ka teine pool – kiirenev hinnatõus sööb meie sääste ja kahandab tarbimist. Valitsuse aktsiisipoliitika tõttu käib Läti vahet alkoralli. Piimahinna tõusu üle rõõmustab küll põllumees, kuid mis kasu on rahval majanduskasvust, kui enam ei jõua enam leiva peale võid ega juustu osta?

Riik nutiapteegi vastu

Võiks arvata, et e-riigis kolib järjest enam teenuseid netti ning innovaatiline riik soosib seda tegevust eriti. Kuid võta näpust – maakohtade apteekides videosilla teel ostjate nõustamisele tõmbas riik küll kriipsu peale, kuid ei pakkunud töötavat lahendust asemele. Keelata on alati lihtsam, kui oma kätega midagi valmis teha. RKAS ja seksism Riigi Kinnisvara ASi hädadel ei paista lõppu olevat. Alles sai ametist lahti ministrit peast rasedaks nimetanud juht. Nüüd sai aga kinga skandaalse koosoleku protokolli avalikustanud töötaja – ärisaladuse lekitamise pärast. Et tegemist on naistöötajaga, saab vallandamine juurde ka seksistliku maigu. Juba on soovolinik tauninud tema kaitseks välja astunud naise vallandamist. Pikk koolivaheaeg?