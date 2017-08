Ukraina esimese presidendi Leonid Kravtšuki arvates on välismaal redutava presidendi Viktor Janukovõtši suurim kuritegu mitte just kodumaalt põgenemine, aga palve saata Ukrainasse Vene väed.

President Kravtšuk tegi vastava avalduse telekanalis NewsOne saates "Batsman LIVE" antud usutluses.

"Arvan, et vähe leidunuks inimesi, kes oleks teda toetanud. Sest tegu oli reetmisega. See, et ta põgenes, pole kõige hullem. Kõige hullem on hoopis see, et ta palus [Vladimir] Putinil saata Ukrainasse väed," ütles Ukraina esimene riigipea.