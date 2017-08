Osav meikija suudab luua illusioone, mis panevad ahhetama. Videol on suudetud luua värvide ja oskustega kujutlus, et naisel on keskkoht justkui vööga ebamugavalt kokku tõmmatud.

Nagu videol näha, siis võtab taolise tulemuse saamine meikijal ka natuke aega, kuid on valmides tõeliselt imetlusväärne, vahendab MetDaan.