Martin Helme: loomulikult on vaja suurtes linnades suuri liiklussõlmi! Autoradasid võiks olla Tallinnas rohkem kui bussiradasid. Parkimine on meil kallim kui üheski teises Euroopa linnas - see ei ole normaalne. See on autojuhtide kiusamine. See on puhas eelarve täitmise vahend, mitte ei hoia linna õhku puhtana.