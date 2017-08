Aastate eest kõlasid aga toonase Nõmme linnaosavanema Rainer Vakra seisukohad presidendi kantselei omadele vastupidiselt: "Mesilased on kasulikud, sest tolmeldavad taimi. Samas ei pea me mõistlikuks, et linnas peetakse suurel hulgal mesilasi, kelle lennuraadius on kuni kolm kilomeetrit ja kes võivad inimesi nõelata“ ning „linnatingimustes toodetud mesi on riskiks ka meesööjatele, sest vaatamata Nõmme rohelusele on korjealaks siiski linnakeskkond, mida ei anna puhta loodusega võrrelda.“

Sel nädalal teatas presidendi kantselei, et alates juuni lõpust asub Kadrioru roosiaias kolm mesitaru. "Linnamesindus on üle maailma suurlinnades levinud praktika ning linnas korjatud mesi on kõrge kvaliteediga ja sama maitsev kui maapiirkondade mesi,“ hindas presidendi kantselei.

Kui 2010. aastal oli praegune sotside linnapeakandidaat Rainer Vakra seisukohal, et linnas suurel hulgal mesilasi pidada pole mõistlik ning et nende mett süüa on riskantne, siis nüüd, enne valimisi lubab mees, et võib vabalt ka enda Nõmme koju mesitaru osta.

Vakra ütleb oma toonaseid tsitaate kommenteerides, et ta ei võidelnud 2010. aastal linnamesilaste vastu, vaid aitas lahendada nõmmekate vahel tekkinud probleemi. Nimelt oli ühel Nõmme elanikul tosin mesitaru ning tema mesilinnud terroriseerid naabermajas elanud perekonda, kes pidevalt tigedatelt mesilastelt nõelata said.

“Pange ennast olukorda, kus te elate Kadrioru roosiaia kõrval, saades pidevalt nõelata, aga pole ühtegi seadust ega regulatsiooni, mis mesilaste pidamist reguleeriks,“ räägib Vakra. Ka on ta siiani seisukohal, et linnamesilaste mesi pole see kõige õigem asi. “Olles ise keskkonnaalase haridusega, võin vabalt öelda, et võrreldes Lõuna-Eesti mesilaste ja Tallinna südalinnas elavate mesilaste toodangu kvaliteeti, siis linnamesilaste mesi on kehvem. Isegi kui linnamees pole kemikaale, mis on inimesele ohtlikud, siis kvaliteet on ikkagi kehvem.“ jätkab ta.

Teisalt jällegi ütleb Vakra, et ta on täna igati linnas mesilaste pidamise poolt ning tema hinnangul on presidendi kantselei heaks eeskujuks. „Mesilased on kindlasti linnasüsteemis vajalikud ja nende pidamine on igati mõistlik ja keskkonnasõbralik. Lihtsalt kui linnamesilaste pidamine muutub väga populaarseks, siis on vaja välja mõelda regulatsioon, et neid saaks pidada nii, et nad naabreid ei häiriks.“

Vakra hinnangul peaks linn tegema vastavaid koolitusi, õpetades inimestele mesilaste pidamise põhitõdesid. Ka ei tohiks Vakra sõnul mesitarud olla koondunud vaid ühte piirkonda. „Üle Tallinna on väga hea, kui nad elavad. Aga kui neid on jällegi ühes kohas liiga palju, siis ei julge ju lapsi aeda mängimagi lasta, sest nad võivad sattuda mesilaste lennuteele.“ Vakra kinnitab, et ta on valmis ka enda Nõmme koju ühe mesitaru hankima.