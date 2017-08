Taani eelmine toiduainete-, põllumajandus- ja kalanduspoliitika minister Dan Jørgensen on öelnud, et intiimsuhted loomadega on kodanike põhiseaduslik õigus. "Loomadesse tuleb suhtuda austuse ja hoolega, neil on õigus eriliseks kaitseks," vahendab prantsuse infoportaal WebCoolMag.

Kopenhaagenis taheti avada Euroopa esimene zoofiilidele mõeldud bordell. Taani on varem lubanud inimestel loomaga seksuaalvahekorda astuda ja loomade prostitutsiooni "tingimusel, kui loom ei kannata". Vastavalt kehtinud seadusandlusele on seks loomadega "täiesti normaalne".

Eelmist põllumajandusministrit sundis tegutsema tõsiasi, et Taanist kujunes zoofiilide sihtriik, sest Norras, Rootsis, Suurbritannias ja Saksamaal oli seks loomadega juba keelustatud.

WebCoolMagi kirjeldatud zoofiilidele mõeldud lõbumaja hakkaks paiknema Kopenhaageni keskuses. Tegu on kolmekordse hoonega, mis on valmis võtma vastu ka väliskülalisi. Asutuse direktor Selim Gorden ütles, et klientide käsutuses on noored koerad, kelle järele on kõige suurem nõudlus. Kuid saadaval on ka teised ning eksootilised loomaliigid.



Paljud loomakaitseseltsid on mobiliseerinud oma jõud, et takistada bordelli avamist. Bordelli juhtkond jälle kaitseb avamise vajalikkust sellega, et kaitsta kodutuid koeri ja ennetada ebaseaduslikku loomaprostitutsiooni.