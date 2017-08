Agentuur Identity tegevjuht Ants Lusti sõnul ei olnud disainer logo loomise ajal rulafirma logost teadlik. „Tegelikult on ju nii, et mida lihtsamad on logod, seda suurem on tõenäosus, et selline asi on kuskil juba olemas. Kui need on erinevates tegevusvaldkondades, kultuuriruumides, geograafiliselt kaugel, siis on see okei. Maailm on täis miljoneid brände, täna pole enam mõtet loota, et taolist logo ei ole olemas,“ selgitab ta.