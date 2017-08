Lastele üks lemmikmaius on jäätis. Ometigi on uskumatu, et jäätis võib meestele ülierutavalt mõjuda...

Videol on naine, kes väga meelalt sööb jäätist, mis eemal istuvatele meestele silma jääv, vahendab The Sun.

Nii mõnigi naist jälgiv mees asub ka oma jäätist erksalt ja agaralt lakkuma. Mõni leiab, et jäätist sööv naine flirdib temaga ja pilgutab talle silma vastu.

Kui ei muud, siis näitab see meeste kohta üht - nendega on teatud nippe kasutades väga lihtne manipuleerida...

