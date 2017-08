Kui esimesed tikrikoogid tehtud, tasub marju kindlasti ka talveks sisse teha. „Moosid ja hoidised jäävad eriti isuäratavad just punastest tikritest,“ arvab toidublogija Mari-Liis Ilover.

„Tikriarmastus on sarnaselt teiste toidusümpaatiatega pärit tõenäoliselt lapsepõlvest – minu ema lemmikmoos on alati olnud just tikrimoos ja et meil oma aeda ega tikripõõsaid mu lapsepõlves ei olnud, oli seda moosi alati vähe ja see tundus kuidagi eriti eksklusiivne,“ ütleb Kalamaja kokaklubi eestvedaja ja paljude kokaraamatute autor Mari-liis Ilover. Suure tikrisõbrana pani ta oma aeda rajades esimeste seas paika just karusmarjapõõsad.