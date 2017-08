Renoveeritud korter on madalama tootlusega kui renoveerimata korter, teatab Pindi Kinnisvara. Kinnisvaraturu kolakat samas tulemas näha ei ole, edastab Äripäev.

Poolaasta lõpu seisuga on ainuüksi Eesti kodumajapidamiste ehk eraisikute kontojääk enam kui 6,5 miljardit eurot, samas on investeerimisvõimalused üha ahtamaks jäänud. Pindi Kinnisvara tegevjuht Elari Udam ütles, et rahva jõukuse suurenemist on meeldiv jälgida.

„Ei saa unustada, et jutt käib vaid kodumajapidamisest, hea hulk raha on veel ka nn. ühemehefirmade kontodel, kust pole dividendimakseid veel teostatud,“ selgitas ta.