Modereerib: TARMO JÜRISTO

Millist konservatismi vajab Eesti? Seda küsimust on aasta jooksul korduvalt esitatud, vastuseid on aga ikka vähe. Mis põhimõtetest lähtub konservatiivne poliitika? Kui konservatiivid tahavad naasta juurte juurde (nagu on öelnud Markus Järvi), siis millistest juurtest me räägime? Kristlikest? Maausulistest? Sõjaeelsest vabariigist? Milline on konservatiivne kultuuri- ja sotsiaalpoliitika? Arutelus otsitakse Eesti konservatismi juuri.

KELL 16.00-17.30 | Kas on elu pärast kapitalismi?

Osalevad: AET ANNIST, MARGUS OTT, PEETER KOPPEL, HEIDO VITSUR.

Modereerib: GUSTAV KALM

Postkommunistlikus Eestis asetseb kapitalistlik majandusmudel justkui väljaspool kriitikat. Alternatiividega eksperimenteerimine sai veerand sajandit tagasi läbi. Millised on aga kehtiva majandusmudeli struktuursed puudused? Kas kapitalismile üldse leidub töötavaid alternatiive? Või peegeldab see ehedal kujul inimloomust?

LAUPÄEV

KELL 14 | Olümpiamängud on surnud!

Olümpiamängud on nii aeglaselt muutuv sündmus, et uued ja popid alad ei jõua sinna ja reaalselt ehk kedagi ei huvita, kas 10-võistlus toimub või mitte, kui seal pole just enda riigi tähte. Lisaks on sport nii niššistunud, et inimesi huvitavad vähesed alad, esile tõusevad e-spordialad ning olümpia ei suuda kunagi kõige hõlmata. Kas nad on uuenemisega juba hiljaks jäänud?

Moderaator: Henry Rull

a) Kristjan Hiis, e-spordi aktivist

b) Kaspar Taimsoo, sõudja

c) Dannar Leitmaa, ajakirjanik

d) Martti Raju, EOK spordidirektor

KELL 16 | Kas rändepoliitikat on võimalik kujundada emotsioonivabalt?

Rändepoliitika kohta on arvamus igal inimesel ja enam vastuolulisemat teemat annab Eesti ühiskonnas viimase paari aasta jooksul otsida – kuidas peaks sellest teemast aga rääkima ja kas saab hakkama üldse ilma emotsioonideta?

Moderaator: Hannes Rumm

a) Kaisa Üprus-Tali, sotsiaalministeeriumi nõunik

b) Mari-Liis Jakobson, Euroopa rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkti teadur

c) Katrin Lust, ajakirjanik