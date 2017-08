Sotsiaalministeerium on otsustanud lõpetada lepingu sotsiaalkindlustusameti infosüsteemi (SKAIS2) senise arendaja Tietoga, kellega räägitakse praegu läbi lepingu lõpetamise tingimuste üle.

„Oleme otsustanud koostöö senise arendajaga lõpetada mitmel põhjusel. Meid kindlasti ei rahulda projekti senine tempo, mis pole võimaldanud seda projekti kavandatud ajaraamis realiseerida,“ ütles sotsiaalministeeriumi e-teenuste arengu ja innovatsiooni asekantsler Ain Aaviksoo. „Teiseks, sotsiaalsüsteemis on pidevalt toimumas arengud, näiteks haldusreformiga kaasnevad ülesanded ja vanemahüvitiste muudatused, mis eeldavad ka infosüsteemi arendamisel teistmoodi lähenemist.“

Kantsler Marika Priske sõnul on seniste otsuste juures peetud silmas, et IT-arenduste venimine ei tekitaks tõrkeid inimeste jaoks ning sotsiaaltoetuste ja hüvitiste maksmine oleks igal hetkel tagatud. „Selle jaoks kriitilise tähtsusega arendused on praegu tehtud ning meil on nüüd võimalik sotsiaalkindlustusameti infosüsteemi arendusprojekt ümber korraldada. SKAIS2 arendamine jätkub, aga seda juba uutel tingimustel, sest praeguseks muutunud vajadused on juba sellises mahus, et mõistlik on teha uus hange,“ selgitas Priske.