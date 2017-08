Elu maapiirkondadest erineb suurlinnast nagu öö ja päev. Üks väga suur erinevus linnadega (ja ka enamike teiste riikide maapiirkondadega) on see, et nad elavad jurtades. Tark Wikipedia annab eesti keeles selle nimetuseks jurta, kuid mongolid ise kutsuvad seda nimega ger. Põhimõtteliselt on tegemist telgiga – umbes sellisega, milles Eestis suvefestivalidel müüakse õlut. Aga vot see on paljude mongolite eluasemeks.

Suuremaid või väiksemaid linnu oleme me kõik näinud. Mongoolias on huvitav minna pealinnast välja, sest Ulanbaatar on põhimõtteliselt nagu iga teine suurlinn. Seal on kaunid alleed, kaubanduskeskused ja palju inimesi.

Mongolid on nomaadid, ajalooliselt on nende loomuses olnud oma elukoha muutmine ja ühest kohast teise rändamine. Tänapäevalgi elab suur hulk rahvast sellist elu, ülejäänud pool ehk umbkaudu poolteist miljonit on peamiselt kogunenud pealinna Ulanbaatarisse.

Elektrit saadakse päikesepaneelide või generaatoritega. Tualett on tavaliselt auk maa sees ning veesüsteemi loomulikult pole. Interneti olemasolust ei saa me isegi mitte rääkida. Kasvatatakse lambaid, kitsi ja kaameleid, et saaks süüa. Iga maal elav mongol oskab imehästi ratsutada. Oma kodu asupaika vahetavad nad tavaliselt korra või kaks aastas, sest liikumine on nende loomuses.

Kõik see tundub ehk veidi ulmeline meie jaoks, aga vot sellist elu elatakse Mongoolias paljudes paikades ikka veel.

Kuigi. Paljudes piirkondades on tänapäevalgi elu moodsamaks läinud, nii et see, kui ger’is/telgikeses on teler, pole enam maailma kõige suurem ime. Mina ööbisin Mongoolias olles jurtas neljal ööl, kolmel neist turistidele mõeldus. Põhimõtteliselt oli see samasugune nagu kohalike oma, vahega, et seal olid ainult voodid. Viimasel ööl avanes minu reisiseltskonnal võimalus ööbida jurtas, mis oli päriselt kellegi kodu. See oli justkui ühetoaline korter, kus oli üheskoos nii köök, magamistuba, elutuba, vannituba kui ka koridor. Panen postituse juurde ka pildi, aga kirjeldan siiski: paremas nurgas oli voodi, sealt edasi külmkapp, siis kapp (millel oli palju fotosid ja vidinaid), teler, kaks tugitooli, pesumasin ja veel üks kapp. Mul tekkis küsimus, kas tegemist oli ühe inimese koduga (voodi oli ühele inimesele), kuid paraku ei olnud mul tol hetkel võimalust küsida.

Kusjuures ühe jurta juures nägin ka sellist asja, et pesumasin oli õues. See oli päris vahva vaatepilt.

Nagu öeldud, siis linnades elatakse sarnast elu nagu meilgi. Seal on tavalised majad ja keegi telgisarnastes moodustistes ei ela. Nii et miks siis inimesed üldse peaksid tänapäeval nomaadlikku elu elama? Ausalt öeldes ei saanudki ma sellele ühest vastust, üks põhjus on kindlasti traditsioon. Niimoodi elasid nende vanemad, vanavanemad ja nii edasi. Ja see on kindlasti üks asi, mis teeb Mongoolia kultuuri põnevaks.