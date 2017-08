Aasias on enamik riike meie jaoks väga odavad. Selles osas ei ole erandiks ka Mongoolia. Kohalik raha on tugrik ning 1 euro väärt 2700 tugrikut. Nii võibki juhtuda, et raha vahetama minnes on su rahakott järsku nii paksult raha täis, et see ei lähe enam kinni. Aga räägime siis hindadest – just turisti vaatepunktist. Kõigepealt pealinna Ulanbaatari näitel. Linna peatänaval (mida ääristavad mitmed suured kaubanduskeskused) võid korralikus restoranis süüa kõhu täis 2-3 euro eest. Loomulikult leiad ka kallimat toitu näiteks 6 euro eest, aga võrreldes meie hindadega on seegi võrdlemisi odav! Tõsi küll, kui me räägime muudest asjadest peale söögi ja esmatarbekaupade, siis tegelikult lähevad hinnad veidi kallimaks. Näiteks kaubanduskeskustest riideid naljalt alla 20 euro ei leia.

Nüüd aga jõuame selle juurde, kust mongolid oma raha saavad ja mille eest tuleb välismaalastel rohkelt raha välja käia. Need on ekskursioonid mööda Mongooliat, sest kohalikud teavad imehästi, et nende maa on turistide jaoks ligitõmbav.

Ma olen harjunud sellega, et liiklen välismaal üksinda ja kasutan ühistransporti, kuid Mongoolias päris nii ei saa. Või noh, teataval määral saab, aga tegelikult ei lähe ühistransport enamikesse kohtadesse, kuhu tasub välismaalasel minna. Näiteks oma esimesel päeval Mongoolias tahtsin minna Genghis Khani hiigelsuurt kuju vaatama. Teadsin, et see on umbes 50 kilomeetri kaugusel Ulanbaatarist, nii et tundus olevat nagu ülilihtne poolepäevane reis. Aga ei. Selgus, et kaks korda päevas on küll buss, mis läheb sinna suunda, aga mitte päris kuju juurde. Pärast tuleb veel umbes 30 kilomeetrit taksoga sõita ja see takso tuleb loomulikult kuskilt leida. Tagasi sama jant. Variandiks, mida pakuti, oli umbes 60 euro eest privaattaksojuht, kes viiks ja tooks. Õnneks sain ma seda kulu kahe inimesega jagada.