Euroopa Parlamendi liige (ALDE) keskerakondlane Yana Toom saatis 10.augustil Euroopa Komisjoni presidendile Jean-Claude Junckerile kirja palvega hinnata Euroopa Komisjoni asepresidendi Andrus Ansipi käitumist.

Toom peab silmas Ansipi intervjuud, mis oli avaldatud 4.augustil ajalehe Postimees veebiväljaandes ning sisaldab avaldusi, mis EP liikme arvates ei ole Euroopa Komisjoni liikme käitumiskoodeksiga kooskõlas. “Kahjuks pole see esimene juhus, kui volinik Ansip sekkub Eesti poliitikasse, praegust võimu kritiseerides,” märgib Yana Toom.

Ta tuletab meelde, et Reformierakond, mille liige Andrus Ansip on ja mis ligi 20 aastat oli valitsuskoalitsioonis, on nüüd opositsioonis. Oktoobrikuu kohalikud valimised Eestis muutuvad Toomi arvates väga pingelisteks ja mainitud intervjuus alustas volinik Ansip sisuliselt agiteerimist, kritiseerides praegust valitsust ja valitsevat erakonda.

“Euroopa Komisjoni liikme käitumiskoodeks sätestab selgelt, et volinik peab hoiduma avalikke avalduste tegemisest poliitilise erakonna nimel,” kirjutab Yana Toom. "Kui volinik Ansip tahab mängida Reformierakonna valimiskampaanias aktiivset rolli, peab ta järgima voliniku käitumiskoodeksit, sõltumatuse põhimõtet ning enne kohalikke valimisi Eestis oma tegevuse Euroopa komisjonis peatama."

Jutt käib loost, kus Euroopa Komisjoni asepresident Andrus Ansip ütles, et tal on kurb vaadata Eesti igapäevapoliitikat, kuna Jüri Ratase valitsus on lihtsa ja etteaimatava maksusüsteemi pea peale keeranud.