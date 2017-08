Robot pääses vigastusteta

Pakirobotite arendaja Starship Technologies OÜ tegevjuht ja asutaja Ahti Heinla selgitab, et konkreetse intsidendi puhul rünnati rohkem inimest kui pakirobotit. "Starshipi vaatepunktist seal tegelikult midagi olulist ei juhtunud," selgitab ta, et robot rünnaku käigus viga ei saanud.

"Tõesti – inimene lõi robotit jalaga, aga robot sõitis omal jalal edasi. Seal ei olnud midagi hullu. Küll aga ründas see inimene samal ajal või sama rünnaku käigus ka inimest ja sellele, nagu ma aru saan, on antud ametlik käik politsei poolt," ütleb Heinla.

Starship Technologies politseile omalt poolt avaldust esitada ei plaani. "Meie roboti vastu midagi tõsist toime ei pandud ja ei vasta ka tegelikult tõele kuskil levitatud jutt, nagu robot oleks ümber kukkunud – ta tegelikult ei kukkunud."



Kui varem on ettevõte selgitanud, et hädaolukorras annab robot sireeniga häiret, siis Heinla sõnul pole alust arvata, et eile see ka käivitus, sest roboti vaatepunktist polnud tegemist millegi tõsisega. "On ka võimalik, et keegi teda kogemata müksab ja robot sõidab ikkagi ju edasi - see pole põhjus, et sireeni käivitada."

Kui robotit rünnati, oli Heinla sõnul pakiroboti läheduses ka seda jälgiv inimene. "Enamikel oma pakivedudel hoiame praegu igaks juhuks niimoodi, et inimene kõnnib pakirobotil järel ja jälgib, mis toimub ja hoolitseb selle eest, et robot kellelegi teisele viga ei tee ja paneb kirja, et mis seal toimub," loetleb Heinla. Tema sõnul suhtles robotit saatnud inimene ka agressiivse inimesega. Robotit saatnud inimene viga ei saanud.

Heinla sõnul veab eile rünnaku alla sattunud robot täna Kakumäel juba uuesti pakke.