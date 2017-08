Kuressaare Merepäevad toimuvad 10.-12. augustil Raiekivi säärel ja Kuressaare supelrannas. Territooriumil on Laadamelu, Meremelu, Melumelu, Laste Vabariik, Haakrik, tühja kõhu sõbrad, tänavatoit ja laevad. Kontsertprogramm ja teised esinemised toimuvad Merelaval, Rannalaval, Mõttekojas ja Folgiplatsil. Muidugi ei puudu ka põnevad ja merelised tegevused, mängud ja muu vahva! Päevajuht on sarmikas ja sõnaosav Marek Sadam. Sissepääs alale on tasuta.

Kohtusime merepäevade pressikonverentsil tähetark Igor Mangiga, kes nentis, et tänavusi Kuressaare Merepäevi soosib ülihea tähtede seis.

Samas kritisseris Mang ka pisut Õhtulehte. "Õhtuleht mulle kohe üldse ei meeldi ja neile ma intervjuud kah ei anna. See leht otsib liiga teravaid asju. Õhtulehel on loomulikult oma nišš olemas, ma saan sellest aru, aga see ei meeldi mulle kohe üldse. See on sama nagu on olemas õlle sõpru ja konjaki sõpru ja... Maaleht on ikka kõie parem leht ja ma ei kujutaks mujal töötamist ettegi!"

