Sotsiaaldemokraatide liider Jevgeni Ossinovski kandideerib kohalikel valimistel Tallinnas, et aidata kaasa poliitilise pöörde saavutamisele pealinnas.

„Kui soovime, et sel korral muutus tõepoolest tuleks, peame minema valimistele maksimaalsete jõududega. Sotsiaaldemokraadid võtavad neid valimisi erakordselt tõsiselt, mistõttu tulevad Rainer Vakrale appi ka teised ministrid ja riigikogu liikmed,“ kinnitas Ossinovski.

Lisaks temale kandideerivad pealinnas Riigikogu esimees Eiki Nestor, siseminister Andres Anvelt, välisminister Sven Mikser, kultuuriminister Indrek Saar ning samuti paljud riigikogu sotsiaaldemokraatide fraktsiooni saadikud.

Jevgeni Ossinovski sõnul on Tallinnas pikalt ainuvalitsenud Keskerakond muutunud mõttelaisaks ning see erakond on kasutanud pealinna ja selle kassat enese võimul hoidmiseks. Samuti vajavad venekeelsed tallinlased paremat alternatiivi, kui et valida vaid Keskerakonna erinevate varjundite vahel, lisas sotside esimees.