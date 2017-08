Kaks matkajat sattusid Californias Sequoia rahvuspargis matkarajal ninapidi ohtliku kiskja puuma otsa. Matkasellid jäid rahulikuks ega sattunud paanikasse.

Brian McKinney salvestas telefoniga kohtumise Põhja-Ameerika suurima kaslasega, mille järel matkajad taganesid aeglaselt ja rahulikult, teatab ABC News.

Videos on näha, et ka puuma on täiesti rahulik, istub High Sierra matkaraja kohal ja uudistab inimesi. On kuulda kuidas McKinney ja tema sõber Sam Vonderheide arutavad vaikselt taganemise plaani. Mehed lahkusid aeglaselt ja "suur kass" ei asunud neid jälitama.

Zooloog Daniel Gammons rääkis, et mehed käitusid täiesti õigesti. Aitab ka kui teha end käsi lehvitades suuremaks ning see võib looma minema ehmatada.

"Kõige tähtsam on mitte sattuda paanikasse ja minema joosta. Ei tohi puumale jätta endast saaklooma muljet," lisas ta.