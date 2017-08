"Mina näitan kuidas teha minu lemmikuid, sinimere karpe ja väga maitsvat lõhevormi. See kõlab nagu midagi väga peent, aga tegelikult on see imelihtne," lubab Mallukas. "Kusjuures, mis kõige tähtsam, see saab väga kiiresti valmis ja on ka tohutult maitsev."

"Mulle tegelikult meeldib kohutavalt kokata. Mulle meeldib üksi süüa teha. Kupatan lapsed ja mehe minema, panen oma lemmikmuusika mängima ja lihtsalt naudin kokkamist ja ei lase end mitte millestki segada."

Mina lootsin just, et siin merepäevadel saab hoopis näha, kuidas tegus koduperenaine süüa vaaritab ja samal ajal lapsi kanseldab - üks laps kaenlas ja teine jala otsas rippumas.

"Oh hei, selle jaoks on tänapäeval ju mobiiltelefonid, telekas ja muud vidinad, mis lapsi kanseldavad, et emad saaksid rahus olla. Vanem laps on mul mobiilis, aga pisemale anna plastikpudel kätte ja tund aega on mureta."

Kokkamine koos staarblogija Mallukaga toimub laupäeval kl 14 Kuressaare Merepäevade mõttekojas.

Vaata meeleolukat videot Mallukaga!