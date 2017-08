"Ma tahan tänada president Vladimir Putinit, kuna me üritame oma palgakulude pealt kokku hoida ja ma olen talle väga tänulik, et laseb nii suurel hulgal inimestel minna," ütles Trump ja lisas, et "nendel diplomaatidel pole enam tõsist põhjust Venemaale naasta."

Trump märkis, et Venemaa otsus vähendada USA diplomaatilist personali Venemaal 755 inimese võrra aitab tal palgakulusid kokku hoida, teatab Reuters.

WATCH: Donald Trump thanks Russian President Vladimir Putin for slashing U.S. diplomatic staff https://t.co/ypKpnPysta via @ReutersTV pic.twitter.com/obDzY7mrAA

USA riigipea tegi oma avalduse New Jersey osariigis Bedminsteris asuvas Trumpi golfiklubis, üle mille Venemaa sooritas hiljuti oma luurelennu.



USA kaalub Vene peakonsulaadi sulgemist

Washington kaalub nüüd võimalust sulgeda üks neljast Vene peakonsulaadist Ühendriikides, et viia sel moel diplomaatiliste töötajate arv vastavusse oma töötajatega Venemaal. See oleks vastuseks Moskva otsusele saata suur hulk USA diplomaatilisi töötajaid välja.

Sellest teatab täna ajaleht Kommersant viitega diplomaatilistele allikatele. Teatatakse, et see küsimus oli arutlusel Vene välisministri Sergei lavrovi kohtumisel oma USA kolleegi riigisekretär Rex Tillersoniga Filipiinide pealinnas Manilas. Toona teatas viimane, et annab vastuse Moskvale 1. septembriks.

USA välispoliitilistele struktuuridele lähedased allikad selgitasid väljaandele, et Washingtoni silmis pole Moskva vastus uutele sanktsioonidele mitte diplomaatiline vastusamm, vaid pigem konflikti eskaleerimine.

Ameeriklastel on Venemaal kolm peakonsulaati: Peterburis, Jeketerinburgis ja Vladivostokis. Venemaal on USA-s neid neli: New Yorgis, San Franciscos, Seatle'is ja Houstonis.