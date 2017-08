Enamasti tõstetigi esile mitu lugu, kuid võitjaks osutus enim esikohahääli saanud laul. Paaril juhul tuli välja kuulutada viik, samas pälvisid peaaegu üksmeelselt 1997. aasta võidu Black Velveti "17", 2005. aasta võidu The Suni "Kuu on päike" ja 2014. aasta võidu Curly Stringsi "Kauges külas".

1992 | ONU BELLA – "MA VÕTSIN VIINA"

Kaspar: Onu Bella käis sünnipäeval, võttis viina, istus oma mersu tagaistmel, kupatas rooli taha eide ja laulis sama vaikselt kui diiselmootor laulukest, mille läänes räppis tuntuks MC Hammer. Originaalis siis "Have You Seen Her". Mis sest! Vaevalt paljud seda kuulnudki on. Videoloost meie elukunstimeistriga peaosas nähtub kustumatut väljapeetust.

Marge: Kindlasti üks laul, mida laulavad ka järeltulevad põlved – märgilise tähenduse ja ajatu mõttega. Suhteliselt mittemidagiütlev tekst, samas vahetu ja eluline, meenutades enamikule mingit keskmist pidu.

Margo: Absoluutne klassika, Bella tipp mu meelest.

MUUD PAKUTUD LAULUD

Mr. Lawrence – "Lucky Day"

Toomas: Ilmus Mr. Lawrence’i – siis oli bändi nimi tegelikult veel Merry Christmas Mr. Lawrence – promo-CD, mille peal oli kaks suurt hitti, "Lucky Day" ja "Rain". „Rain“ ilmus juba aasta varem, aga "Lucky Day" oleks väga hea valik selle aasta oluliseks looks, sest tegelikult oli see ju esimene taasiseseisvunud riigi muusikute katse vallutada maailma, mitte lihtsalt Soomet.

1993 | VENNASKOND – "INSENER GARINI HÜPERBOLOID"

Margo: "Insener Garini hüperboloid" oli raadiotes kohutavalt mängitud lugu. Alka and the Boyz tegi sellele (tollal väga ägedana tunduva) kaveri "Insener Larini superpohmell".

(Arhiiv)

Toomas: Võib vabalt olla Vennaskond, sel aastal oli nende bänd ikka tõeline laiatarbekaup, isegi kui see polnud nende eesmärk. Tõsi, samal aastal lasi 2 Quick Start välja ka kaverversiooni loost "Naerata", mis pani alguse Eesti diskoajastule. Ent tegu on siiski kaveriga, selles osa jääb Vennaskonnale alla.

MUUD PAKUTUD LAULUD

2 Quick Start – "Naerata", "Kustuta valgus"

Marge: Vennaskond oli toona veel nišikas, mis sest et vastavas seltskonnas popp. 2 Quick Start jõudis rohkemate inimesteni.

Kaspar: Jaak Joala igihaljaste palade uueks muudetud diskokaverid on seesugused tantsuplatsimagnetid, et niidavad jalust ka rohkem kui 20 aastat hiljem.

Mr. Lawrence – "Call Your Name"

Kaspar: Tuntud kui niisama tundmatu ning samas tõotatud potentsiaaliprooviga poprokipundi üks helinäide tollest ajast, mis on rohkemat väärt kui omasse aega talletumine.

1994 | UMMAMUUDU – "KÕNÕTRAAT"

Dannar: Varateismelise Võru poisi eneseteadvusele oli Ummamuudu edu väga oluline. Mõelge ise, oled rõõmus juba sellegi üle, kui korraks AK-s Võru mainitakse, aga nüüd oli korraga Ummamuudu pea terve hooaja "Kõnõtraadiga" "7 vapra" liider. Ja ma veel ääri-veeri tundsin ka paari bändiliiget. Võimas!

Marge: See oli 94ndal ka aastahitt. Põhjaeestlased üritasid püüdlikult sõnu kaasa hääldada ja võrokad itsitasid vaikselt pihku. Ilmselt tekitas laul nii mõneski huvi üldse võru keele vastu. Eks ta selline omamoodi kummaline ja sündipopist erinev lugu oli, mistõttu jäi inimestele ka meelde. Eriti erinevad versioonid sellest rüblikute suus, nagu: "Ütle mullõ uma rinnahoidjanummõr."

Ummamuudu (Vambola Salupuu)

Toomas: Märgilise tähtsusega lugu, uskumatu edu tolle aja kohta veel uskumatuma formaadiga telesaates ("7 vaprat" – K. A.).

MUUD PAKUTUD LAULUD

Vennaskond – "Pille-Riin"

Kaspar: Lugu ise on ilmselt popim kui nimi. „Pille-Riinuga“ saabus ka esimene interaktiivne edetabelisaade "7 vaprat" ETVs.

Margo: Minu hääl läheks Vennaskonna "Pille-Riinule". Ummamuudu on mu meelest klassikaline ühehitibändi näide – kes oskaks nimetada veel mõnd nende lugu? No olgu, see "Tunnen ära" ka.

Marge: Puhtalt enda maitse pealt valiksin parimaks Vennaskonna „Pille-Riinu“. Kuigi usun, et lugu tõstis Vennaskonna esile teatud rahva seas, kes neid muidu ei kuulanud, siis päris suurimaks hitiks seda siiski nimetada ei saa.

Vennaskond – "Disko"

Valner: Romantika. Dekadents. Punk. Ilu. Oht. Meeleolu, kuhu äkki tahaks tagasigi, aga kas tasub, sest kuhu kurat see asfalt niimoodi viib.

The Tuberkuloited – "Lilleke rohus"

Maris: Olgugi et muusika poolest meeldib mulle enim "Kõnõtraat", tundub lugude kaalukust arvesse võttes esikohta väärivat “Lilleke rohus”. Kas sellest on tõesti 23 aastat? See on kindlasti laul, millega suuremal osal eestlastest seostub mingi oma lugu. Pealegi on fraas "Lilleke rohus" siiani inimeste kõnepruugis.

Marge: Tubekatel on 90ndatel kindlasti oma koht ja roll täita, ent muusikast olulisem oli ilmselt toona siiski Raadik ise, kes noori neide lava ette meelitas.

Jam – "See viis"

Kaspar: See viis haaras ja võlus kõiki.

Bizarre – "Slow"

Valner: Ei olnud shoegaze (indiroki ja psühhedeelse muusika alamžanr – K. A.) nii metall, nii räbune, aga ometi habras, kui see Eestis Bizarre'il välja kukkus. Lahe.

Lu:k – "Sle:p De:p"

Valner: D'n'b- ja jungle-duolt Lu:k oli "La:v" kõvem hitt, aga "Sle:p De:p'is" kohtuvad breikbiit, ambient ja shoegaze imelikus ilusas unepõrnitsuses.

1995 | TERMINAATOR – "JUULIKUU LUMI"

Marge: Kui nüüd isiklik maitse kõrvale jätta, siis esiteks oli ja on Kreem väga hea sõnaseadja, teiseks kõlab lause "Juulikuus lumi on maas" keskmise eestlase jaoks väga koduselt. Eks nende kahe kombinatsioon pluss kerge rokilik ja pahapoisilik maik sealjuures panid ka vanemate inimeste jala taktis liikuma.

Terminaator (pildil Jaagup Kreem) (Arhiiv)

Maris: Jällegi üks lugu, mille sõnumit arvesse võttes tõmmatakse siiani Eesti kliima osas paralleele. Lehviva patsiga Jaagup, kuum suvi või külm talv – vahet pole, see lugu on end ajalukku kirjutanud.

Toomas: See on ilmselgelt Terminaatori ja üheksakümnendate üks hümne.

MUUD PAKUTUD LAULUD

Code One – "On küll hilja"

Marge: Kui Termikas oli popim, siis Code One oli kindlasti 90ndate üks meloodilisemaid popbände, nad üritasid teha sellist ilusat kergelt välismaist nutu- ja tantsumuusikat. See oli täpselt selline lugu, millega lõpetati koolidiskod – käed kaelas, peaaegu lähestikku tants ja selline õrn noorus.

Kaspar: "7 vapras" tegi "On küll hilja" vist säärase esikohal püsimise rekordi, mida ei suutnudki keegi korrata.

Metro Luminal – "Isa tuli koju"

Margo: "Isa tuli koju" on See Lugu. Päris muusika teiste poplugude kõrval.

1996 | MAARJA-LIIS ILUS ja IVO LINNA – "KAELAKEE HÄÄL"

Dannar: Ilmselt kõige armastatum eurolaul. Kui Ummamuudu muutis Võrus elamise uhkeks, siis Ilus ja Linna näitasid esimesena, et ka Eurovisionil võib Eestil hästi minna.

Marge: Eestlaste jaoks kindlasti igati tähenduslik ja karaokeõhtutel ribaks lauldud laul (kes on täna Iff, kes Maarja!), käis ka Eurovisionil ja puha. Tegu on keskmisest kenama viisiga, mis tegelikult päris 90ndaid isegi ei iseloomustagi, vaid sobiks ka hilisemasse aega.

Maarja ja Ivo Eurovisionil (Tõnu Noorits)

Maris: "Kaelakee hääl" on võidulaul. Käisime ETV tütarlastekooriga 96. aastal Oslos Maarjale ja Ivole ise ka kaasa elamas ja kui tuli viies koht, siis juubeldasime nii, nagu oleks ise just midagi võitnud. Ilmselt juubeldati sedasi igas Eestimaa kodus.

Toomas: Ilmselt on seda lugu karaokeüritustel lauldud rohkem kui kõiki teisi Eesti eurolaule kokku.

MUUD PAKUTUD LAULUD

Smilers – "Tahan sind"

Margo: Sel aastal sai R2 aastahiti 4. koha Smilersi "Tahan sind". Teate küll: "Kui sa mind ei armasta, siis lõpp on lool, tablette söön ja ennast üles poon." Minu meelest keel põses lugu Smilersi kuldajast, kui Keith Richards ja teised poisid olid äratuntavalt nendega igal live’il koos laval. Vähemalt vaimses mõttes.

Best B4 – "Ma armastan luuserit", "Ma tahan sind, sa vajad mind"

Marge: Best B4 oli toonaste laste silmis esimene päris välismaalik bänd: laulsid pikad sihvakad neiud, kõik modellimõõtu, sealhulgas ka bändi meesliige. Absoluutselt selline ansambel, kelle tantsusamme tüdrukud õppisid ja meiki järele tegid.

Nancy – "Hellalt hoia mind"

Kaspar: Nancy väärib kindlasti eraldi märkimist! Ikkagi Eesti esimene diskotümpsupopikuninganna!

1997 | BLACK VELVET – "17"

Marge: Black Velvet oli Eesti esimene tõsiseltvõetav poistebänd. "17" sai ilmselt eelkõige hoo sisse sõnade tõttu ja eestlased said tuttavaks Lõhmuse loominguga. Selline tõsine tollane sündipopp, mis tümpsus makkides üle Eesti.

Maris: Sven Lõhmus oleks seda lugu kirjutades nagu mäletanud, mis tunne on olla 17. Kaasahaarav ja kiiresti mällu sööbinud meloodia, mida on siiani eriti lahe just “7 vapra” videopildis meenutada. Nii "17" kui ka teiste Black Velveti lugude menukusest räägib ka tõik, et bänd on siiani Eestimaa erinevatesse ööklubidesse esinema oodatud. Olgugi et seda enam eriti ette ei tule.

Black Velvet (Arhiiv)

Margo: Iseenesest geniaalselt hästi kirjutatud lugu.

Toomas: Väga veenev hitt, mille abil oli juba selge, et Sven Lõhmus on väga tugev meloodiameister.

MUUD PAKUTUD LAULUD

Una Bomba – "Touché Cliché"

Valner: Röövel Ööbiku elektroonika/tantsumuusika kõrvalnähe, pala hullu energiaga punk-house-albumilt "Honey Combat". Nakatav ja kahjuks paljuski unustatud.

1998 | SMILERS – "TANTSIN SINUGA TAEVAS"

Kaspar: Enne veel, kui hakati katuseid mööda käima, tantsiti taevas. Mis võiks olla ilusam, möönis Hendrik Sal-Saller. Ulmeromantika tundus siis nii ehe ja ilus.

Margo: Siin on see bänd vähemalt helikandjate peal juba muutunud, traadiväänamisest olulisemaks hakkavad muutuma meloodiad, arranžeeringud, vokaal.

Smilers (Arhiiv)

MUUD PAKUTUD LAULUD

A-Rühm – "Popmuusik"

Marge: Kui Black Velvet oli esimene tõsine poistebänd, siis A-Rühm tähistab Eesti räpiskene algust, tõustes omamoodi Eminemi kodumaiseks võrdkujuks (minu üsna meelevaldne võrdlus), ent tõdema peab, et neile on tänini raske võrdset vastast leida. Ma tõstaks nad samale pulgale Toe Tagiga – mõlemad on jätnud endast korraliku jälje. Korralik riim, korralik meloodia ja piisavalt lõbustav, kuigi vähem ühiskonnakriitiline kui nii mõnigi räpipunt.

1999 | CAATER – "O SI NENE" ja PUSH UP – "ÄMBLIKMEES"

Kaspar: Caatri „O Si Nene“ ja Push Upi „Ämblikmees“ – tissimissinduse ja päkapikudiskonduse võidukäik. Tümps on see, mis jääb.

Marge: Raske on arvata, kas "Ämblikmees" sai popiks laulja rinnapartii või veidrate sõnade pärast, ent ilmselt nende kahe kooslus mõjus piisavalt veidralt, et rahva mällu sööbida.

Caater (Arhiiv)

Maris: "Ämblikmees" oli lavašõu ja artisti eripära poolest midagi teistsugust – iga lugu oli nagu mininäidend, kus põhirolli etendas kahtlemata sarmikas Margit Margusson. Ja lõpuks on paljastatud ka Ämblikmees ise, kelleks osutus Mihkel Mattisen.

Margo: "O Si Nene" tundus omal ajal täielik välismaa. Algul ma ei uskunud, et see on Eesti lugu.

MUUD PAKUTUD LAULUD

Blacky – "Ära piina mind"

Maris: Esimesest hetkest meelde jäänud Blacky läbilöögihitt. Lea Liitmaa pikad läikivad mustad juuksed, tume silmameik ja omapärane tämber – see lugu püüdis nii pilgu kui kõrvaga.

Toomas: Üks 90ndate laule, mis jääb.

Uni – "Ma räägin nagu muusika"

Valner: Une album "Kosmikud" on kosmoseiklus, aga sobib ka suveöö Eesti karjamaale. Õdus idüll, üllatav ajatus.

2000 | CLAIRE'S BIRTHDAY – "VENUS"

Dannar: Kunagi kõlas "See laul pole üldse nagu Eesti laul" tõelise komplimendina. "Venus" ei kõlanud kohe üldse nagu Eesti laul ja seda kõige paremas mõttes. Tagantjärele ei peakski erilise üllatusena kõlama, et Vaiko Eplik kohe esimese suure hitiga kõigi südamed võidab, aga toona oli tegu tõelise pauguga luuavarrest.

Claire's Birthday (Arhiiv)

Margo: "Venus" on nii kõva lugu, et ma lausa imestasin, et ei ole seda tükk aega kuulnud, ja otsisin selle YouTube’ist välja.

Toomas: Väga raske valida, võib-olla Claire’s Birthday.

MUUD PAKUTUD LAULUD

Ines – "Once in a Lifetime"

Maris: Eda-Ines Etti jäi mulle silma 1997. aasta "Laulukarussellilt", kus ta osales looga "Olematu laul". Kuklani ulatuv soeng ja tagasihoidlik välimus sai kolme aasta pärast aga võimsa upgrade’i. See kaabu ja tumeroheline kostüüm oli stilist Jana Hallasel ikka eriti hea valik.

2001 | TANEL PADAR, DAVE BENTON JA 2XL – "Everybody"

Kaspar: Vahet pole, mis oli, aga see laul võitis Eurovisioni!

Margo: Seda lugu ma küll välja ei otsinud. Ükspäev kuulsin ja mõtlesin, kuidas sai see omal ajal nii hea tunduda. Ei, lugu ei ole süüdi. Omas ajas ta kindlasti oligi väga tuus.

Toomas: Ühelt poolt muidugi Eurovisioni võidulaul. Samas on „Ühega miljoneist“ ilmselt 2 Quick Starti kõige suurem hitt üldse.

Dave Benton ja Tanel Padar (Jarek Jõepera)

MUUD PAKUTUD LAULUD

2 Quick Start – "Ühega miljoneist"

Maris: 2 Quick Start on mu suur lemmik ja mulle on vist nende iga uue loo puhul tundunud, et see on nüüd küll järjekordselt kõige parem! Täpselt samamoodi oli ka looga "Ühega miljoneist". 2QS-i puhul on aga huvitav see, et nad ei ole niinimetatud nostalgiabänd, vaid neid käiakse kuulamas selle pärast, et nad teevad endiselt oma asja nii hästi.

2002 | MEIE MEES – "SININE VILKUR"

Margo: "Sinine vilkur". Näidake mulle kedagi, kes seda lugu ei teaks. Aga midagi muud positiivset ma ka ei oska öelda. Slaavipopp, kuulamiseks pubis pärast kolmandat õlut.

Toomas: Võib-olla tundub see täna uskumatu, aga "Sinine Vilkur" ja Meie Mees oli sellel aastal rahva lemmikmark tõepoolest.

Meie Mees (Arno Saar)

MUUD PAKUTUD LAULUD

Tanel Padar – "Unistus"

Maris: Minu meelest oli see üks esimesi Eesti lugusid, mille kõlapilt oli nii-öelda välismaine. Kui tihtipeale meenutavad artistid ise aastaid vanu lugusid kerge piinlikkustundega, siis "Unistuse" puhul võib siiani uhkust tunda.

2003 | NEXUS – "NII KUUM"

Kaspar: Naistrio sööstis kuuma sekspommina popmuusikataevast alla ning suutis looga "Nii kuum" sööbida rahva mällu. Refrääni "Nii kuum, et põletan huuled" ei pese ajusopist maha ka Cillit Bang.

Maris: Aastal 2003 oli Eesti publik tüdrukutebändiks nii valmis, et lasid neil lõpuni heleda leegiga põleda.

Nexus (Mihkel-Markus Mikk)

MUUD PAKUTUD LAULUD

Smilers – "Käime katuseid mööda"

Margo: Ilus, mitte midagi üleliigset, jälle rollingute uuema aja kerge touch’iga.

Genialistid – "Leekiv armastus"

Toomas: Juhtub harva, et mõni Eesti filmist pärit lugu nii suureks kasvab.

Chalice – "Au Revoir"

Valner: Uus sõna eesti hiphopis. Funky, jazzy, boheemy, no-bling, aga ometi nurjatu ja huligaanne album "Ühendatud inimesed" on klassik.

2004 | INES – "VIISTEIST MAGAMATA ÖÖD"

Maris: Minu jaoks siiani Inese TOP3 lugude hulgas.

Margo: Salleri ajajärk kuidagi sobis Inesele.

Toomas: Salleri kõige geniaalsem poplaul, nii lihtne ja superheade sõnadega.

Ines (Kalev Lilleorg)

MUUD PAKUTUD LAULUD

Toe Tag – "Pankrot"

Toomas: See lugu tõstis kogu hiphopi kuidagi järgmisele tasemele, tõeline klassika.

Valner: See võiks olla Eesti mingi märgi tunnuslugu, plahvatuslikult maruline ja loominguliselt tuldpurskav ja produktsiooni tulevärk ja hull värk.

2005 | TANEL PADAR & THE SUN – "KUU ON PÄIKE"

Marge: The Suni ajastu algus.

Maris: Omal ajal justkui The Suni hümniks kujunenud lugu.

Margo: Klassikaline kontoriroti peokäivitaja. Nädala alguses kuulad ja unistad reedest.

2006 | A-RÜHM – "PALMISAAR" ja TANEL Padar & THE SUN – "VÕTA AEGA"

Maris: A-Rühma "Palmisaar". Lahe, kui vanadel väärt lugudel lastakse uues ootamatumas kuues särada ja neid seeläbi ka nooremale generatsioonile tutvustatakse.

Margo: A-Rühm. Laheda tekstiga, hea arranžeering, kõlbab kuulata ka muidu hiphopi suhtes skeptiliselt meelestatud vanainimestel.

Toomas: The Suni „Võta aega“ – üks parimaid poproki lugusid, mis Eestis tehtud. Seda oskab kaasa üürata ikka väga suur osa kodanikest.

A-Rühm (Andres Teiss)

MUUD PAKUTUD LAULUD

Mari-Leen – "Rahutu tuhkatriinu"

Kaspar: Tõenäoliselt löövaim Soome laulu kaver läbi aegade.

2007 | CHALICE – "MINU INIMESED"

Dannar: Tõeline ajastu sümbol. Majandus kasvas, kõik oli okei, pagulasi väga ei olnud, aga siis tehakse korraga midagi nii liigutavat ja ilusat. Enne vaimuka kiirräppijana tuntud Chalice jõudis seejärel laiadesse massidesse.

Marge: Oluline eelkõige laulupeo võtmes. Midagi, millega noored suutsid suhestuda. Tugev ja hea tekst Kasarilt. Seda võiks täitsa igal laulupeol kaasa ümiseda

Maris: Kui laul jõuab laulupeole ja see nii vägevalt vastu võetakse, siis on sel rahvale ilmselge mõju.

Chalice (Teet Malsroos)

MUUD PAKUTUD LAULUD

HU? – "Absoluutselt"

Marge: Absoluutselt üks lahedamaid laule, mis toona raadiotest (oksendamiseni) kõlas. Paljud leidsid sealt nii-öelda oma osa – kellelegi meenutas sõpra, kellelegi iseennast. Täiesti omaette kultuurifenomen igas mõttes – kuidas teha suhteliselt nonsenss lugu suhteliselt intelligentsel moel.

Margo: Geniaalne lugu. Võimalik, et Leslie (Laasneri – K. A.) parim tekst üldse. Täpselt ajastu päikesepõimikusse.

Rubik 3001 – "Ilusaim heli"

Valner: Ilmus 3Pead samanimelisel albumil, kus 3Pead koosnes Erro, Rubik 3001 ja Müürilille lugudest: Tero, Murd ja Annie jätkasid sealtpeale kuldse triona.

2008 | HU? – "DEPRESSIIVSED EESTI VÄIKELINNAD"

Marge: Järgmine HU? lugu, mille konteksti kasutatakse siiani ja mille mõte ei kao vist niipea. Selline (kahjuks) läbilõige Eestist, kui vaadata suurlinnadest kaugemale. Kuigi fookus on stereotüüpne ja liialdatud, näitab siiski kätte kitsaskohad maaelus. Kui solvumisest üle saada, on tegelikult sõnades päris armsaid ja koduseid tähelepanekuid.

Maris: Lahe lugu, mis kas meeldib või üldse ei meeldi. Lugu tekitas ühiskonnas teravat arutelu, külmaks ei jätnud kedagi.

Toomas: Ega nii valusate sõnadega pophitti ole olnud ei enne ega pärast, haldusreformi soundtrack.

HU? (Ilmar Saabas (Ekspress Meedia))

MUUD PAKUTUD LAULUD

Kerli – "Walking on Air"

Margo: Mitu-mitu levelit kõrgem tase kui see, mida Eesti popis muidu tehakse. Minimalism, meloodia, muusa puudutus.

Vaiko Eplik – "Hei Sebastian"

Valner: Ma ei saa rääkida, mis on hitt. Ma saan rääkida, millele kuulajana isiklikult alla kirjutan. Hea muss peab minema kuulajale korda, peab looma eeldused, et kuulaja võtab seda isiklikult. "Hei Sebastian" on ilus marginaalne lugu, mille helipildile pole midagi juurde vaja.

Kuuluud – "See maailm pöörleb"

Valner: See on su näos kinni küll, nagu räpp ehk olema peab, aga su nägu asub kuskil kuu taga. Ulme- ja bohoräpi uus sõna Eestis.

2009 | WINNY PUHH – "PEEGELPÕRAND" JA URBAN SYMPHONY – "RÄNDAJAD"

Margo: Winny Puhhilt meisterlik grotesk, kaldumata nii tundliku sõnakasutuse juures ometi labasusse.

Toomas: "Rändajad" ja Oti „Kuula“ – ilmselt väga harvad korrad, kui eestikeelne laul ennast mujal maailmas natukenegi maksma paneb ja kellelegi kasvõi kolmeks minutiks korda läheb.

MUUD PAKUTUD LAULUD

Koit Toome – "Kaugele siit"

Maris: Sellel on kindlasti märkimisväärne mõju Eesti popmuusikale. Koit on siiani üks vingemaid ja edukamaid popartiste. "Kaugele siit" oli Koidu comeback-singel. Samanimeliselt albumilt leiab veel hulgaliselt hiti staatusesse tõusnud poplugusid.

Röövel Ööbik – "Let's Do Your Hair"

Valner: Oleks valinud "Mamma Mia, aga see on 1990, või "Outta Myself", aga see on 1991. Võtsin Ööbikult pooluue aja lookese, mis on ülehinnatud poplaul, st mina hindan seda üle, enamik inimesi alahindab.

2010 | LENNA – "RAPUNZEL"

Maris: Väiksemad tüdrukud ja nooremad artistid parodeerivad tänasel päevalgi Lenna “Rapunzelit”, järelikult on hea lugu meeldejääva visuaaliga oma jälje jätnud.

Margo: Võimalik, et Eesti kõigi aegade meeldejäävaimad avataktid.

Lenna (Arno Saar)

MUUD PAKUTUD LAULUD

Koit Toome – "Mälestused"

Toomas: Väga harva, kui mingi lugu hakkab ise elama. Mäletan, et see oli lihtsalt lugu plaadi peal, Koidul vist polnud plaaniski seda singlina avaldada. Aga veidral moel hakkasid inimesed seda laulu temalt küsima. Ja siis, kui ta kontserdil seda tegi, olid kõigil sõnad peas. Ja kui see veel välja tuli, oli tegu ikka väga-väga suure looga.

Liisi Koikson ja Marko Matvere – "Tuulevaiksel ööl"

Toomas: Matvere-Koiksoni duett oli rahva jaoks ikka massiivne lugu.

Opium Flirt – "Strange Commitment"

Valner: Opium Flirti "Dejavoodoo" on Eesti üks kummalisemaid, eklektilisemaid, ilusamaid, seikluslikumaid ja kõige peale kokku kompaktsemaid albumeid: mitte piiksugi ülearu, iga noot ja sekund ütleb midagi.

Psychoterror – "Tuli on tänava valgus"

Valner: Niitvalt haarav punkromantiik! Rohkem vaadake laternatesse!

2011 | EWERT AND THE TWO DRAGONS – "GOOD MAN DOWN"

Maris: Kuuldavasti teeb Karl-Erik Taukar aasta lõpus Ewert and The Two Dragonsit ehk pole just palju Eesti artiste, kes Saku Suurhallis vaid oma konsterdi korraldavad. Ewertil ja Draakonitel see õnnestus, tõenäoliselt tänu loole "Good Man Down" ja sama edukale albumile.

Margo: See lugu jääb kummitama, heas mõttes.

Ewert and The Two Dragons (Kaader YouTube'ist)

MUUD PAKUTUD LAULUD

Koit Toome ja Getter Jaani – "Valged ööd"

Tehnoloogiline Päike – "Kõige pikem päev"

Valner: Pala samanimeliselt albumilt, mis on päikeseline nagu albumi kaas ja bändi nimi ja kogu kontsept, aga see päike loojub ja see lummab.

2012 | OTT LEPLAND – "KUULA"

Kaspar: Terve Euroopa kuulas.

Maris: Tunduks ebaaus, kui "Kuulat" siinkohal ei tunnustaks. Lisaks sellele, et Oti muusika mulle väga meeldib, tegi ta Eurovisionil meeldejääva esituse, millele on raske midagi ette heita. Miskipärast meeldib isegi suurtele meestele fraasiga “Kuula!” nalja teha, aga seegi räägib enda eest.

Ott Lepland (AFP / Scanpix)

MUUD PAKUTUD LAULUD

Põhja-Tallinn – "Meil on aega veel"

Margo: Klassikult laenatud refrään on tempel mällu igaveseks, kõige muu peale võib õlgu kehitada.

2013 | WINNY PUHH – „MEIECUNDIMEES ÜKS KORSAKOV LÄKS EILE LÄTTI“

Dannar: Ajaloo kõige suurem rööv "Eesti laulul". Marju Länik ja Olav Ehala peaksid peeglisse vaatama, sest tänu neile läks Eurovisionile Eestit esindama mingi laul, mida keegi enam isegi ei mäleta. Korsakov ja Winny Puhh käisid aga hoopis teistel lavadel.

Margo: Winny Puhh oleks olnud "Leto svetile" vääriline järglane eurolaval, kahjuks läks teisiti. Õnneks sai bänd tänu sellele loole niigi rahvusvahelist tähelepanu.

Toomas: Korralik šokk ikka – läheb aega, enne kui keegi midagi sarnast välja mõtleb.

Winny Puhh (Raigo Pajula / Postimees)

MUUD PAKUTUD LAULUD

Karl-Erik Taukar – "Seitsme tuule poole"

Marge: Taukari tähelend. Selline tore suvine ja kerge meloodia ning sõnad. Kerge kuulata, kerge kaasa elada ja ilmselt seetõttu ka nii populaarne.

Kõrsikud – "Suuda öelda ei"

Maris: Muhedad mehed, kes laulavad lihtsalt nii ilusasti. Lihtsuses peitub võlu!

2014 | CURLY STRINGS – "KAUGES KÜLAS"

Maris: "Kauges külas" on hea näide, kuidas ka folkmuusika võib ülimenukalt popmuusikasse pressida ja kahe- kuni 80aastaste seas laineid lüüa.

Margo: Kas keegi teab veel mõnd Curly Stringsi lugu?

Toomas: See lugu tsementeeris ennast rahva sisse igaveseks.

Curly Strings (Mati Hiis)

MUUD PAKUTUD LAULUD

Ajukaja & Andrevski – "Rare Birds"

Valner: Kaunis kosmiline hauss, kus iga instrumentaalne liigutus on supersoul.

2015 | ELINA BORN JA STIG RÄSTA – "GOODBYE TO YESTERDAY“

Margo: Väheseid Eesti eurolaule, mille pärast piinlik ei ole.

Toomas: Äkki oligi Ummamuudu "Kõnõtraat" viimati selline lugu, mis sai mõnel üldriiklikul hääletusel nii suure rahva poolehoiu.

Stig ja Elina (AFP / Scanpix)

MUUD PAKUTUD LAULUD

Cartoon – "On & On", "Made Me Feel"

Marge: Mul on hea meel, et Cartoon suutis mingi osa eestlaste jaoks tõsta taolise muusikastiili ehk pisut paremasse valgusse, eriti vast Kristel Aaslaiu abiga.

Toomas: Laiatarbe popmuusika saundid läksid järsku muu maailmaga täiesti võrreldavaks.

Karl-Erik Taukar – "Segased lood"

Maris: Karl-Erik Taukaril on õnnestunud stabiilselt edukas olla. "Segased lood" on lihtsalt üks paganama hea lugu. Lahe, et Taukar viitsis vaeva näha ja video jaoks sõnad ka tagurpidi pähe õppis.

DJERRO – "XXmagick II"

Valner: Kõige kaugem asi hitist, mis siia saab kuuluda. Siiski soovitan selle raja läbi teha. Müstika on meie kõrval.

2016 | NOËP – "ROOFTOP"

Maris: Vaheldust pakkuva kõlapildiga lugu, mis eristus selgelt ja mõjub nagu välismaine toodang.

Margo: Ma tahaksin kirjutada Kolumbus Kris – „Tõnu elab Võrus“, aga tegelikult on "Rooftop" ka selline lugu, mida kuuldes ma esmalt ei uskunud, et see on Eesti lugu.

Toomas: Üksi saab ka!

NÖEP (Martin Ahven)

MUUD PAKUTUD LAULUD

Tommy Cash – „Winaloto“

Marge: Cash on täiesti omaette ekstsentrilise stiiliga suutnud viia Eesti kohtadesse, kuhu me muidu ehk ei jõuakski.

Pastacas – "Tuul tõustes"

Valner: Albumilt "Pohlad": lennukas, lihtne lennuk, aga ega ta nii lihtne olegi, sest tehke järgi, folkarid.

Mart Avi – "Seasons Have Changed"