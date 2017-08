Ka Eesti tähistaevas võib augustis näha nn langevaid tähti ehk perseiide, mille ka Õhtulehe fotograaf kaadrisse püüdis.

Perseiidid on meteoorivool ehk tähesadu, mis tipneb igal aastal 12. augustil ning on jälgitav kuni kaks nädalat enne ja pärast seda (isegi juuli keskpaigast). Kõige paremini on neid näha siiski 11. augusti ja 14. augusti vahel.