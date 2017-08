Saaremaal Kuressaares avati eile 21. Kuressaare merepäevad, kui kolmel päeval saab nautida merd, laevu ning kontserte.

Merepäevad toimuvad 10.-12. augustil Raiekivi säärel ja Kuressaare supelrannas. Territooriumil on Laadamelu, Meremelu, Melumelu, Laste Vabariik, Haakrik, tühja kõhu sõbrad, tänavatoit ja laevad. Kontsertprogramm ja teised esinemised toimuvad Merelaval, Rannalaval, Mõttekojas ja Folgiplatsil. Muidugi ei puudu ka põnevad ja merelised tegevused, mängud ja muu vahva! Päevajuht on sarmikas ja sõnaosav Marek Sadam. Sissepääs alale on tasuta.

Festival avati koos Silver Sepaga suurejoonelisel purjedes Merelaval. Avatseremooniale järgnes särtsakate live-esinemiste poolest tuntud ansambel Swingersi kontsert, solistideks Tanja Mihhailova, Brigit Sarrap ja Pearu Paulus. Rannalaval olid (Marek Sadam, Toomas Anni, Lõõtsavägilased jpt), Mõttekojas arutlesid Vahur Kersna, Igor Mang, Mallukas jpt.

Reedel annavad kontserdi legendaarne Anne Veski, energiast pakatav Daniel Levi ja ajatu Terminaator. Laupäeval kuuleb retrolikku ansamblit Regatt ja hetkel üheks paljulubavamaks Eesti meeslauljaks peetud Jüri Pootsmanni. Sellele järgneb võimas Merepäevade lõpumelu koos Svjata Vatraga ja festivali tipphetk on peaesineja Kerli spetsiaalselt Merepäevadeks loodud vägev lavašõu.

