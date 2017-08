Tänavune Vaba Rahva Laul kõlab 19. augusti õhtul Põlvamaal Intsikurmus ja see on läbinisti eestikeelne ja -meelne laulupidu. Taas astuvad üles nii staarid kui ka tulevikutähed ja koorid, kokku tuhatkond lauljat ja kokku on kavas 37 eestlase hingele armsat heliteost.

Teiste seas kõlab ka Eesti laulja ja muusiku Siiri Sisaski ja Ühendkooride ”Mis maa see on?” Siiri Sisask on lisaks oma hingelistele ja sügavasisulistele lauludele tuntud ka aktiivse sõnavõtjana ühiskonna valuteemadel, seega on temal kõigi eestlastel pilk ja talle on suunatud paljude mõtted.

Millised aga on need TOP 10 lugu, mida tema austajad kuulavad? Esikohal on mõistagi ka Vaba Rahva Laulul kõlav "Mis maa see on?"

1. Siiri Sisask ja Ühendkoorid „Mis maa see on“