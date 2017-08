Sügis läheneb ja peagi on aeg taas kooli minna. Uue ägeda koolikotiga on seda lausa lust teha! Explore koolikotid on põhjusega juba aastaid nii laste kui vanemate usaldusväärsed lemmikud.

Need on eriti kerged ja vastupidavad ning valikus leidub ligi 20 eri mudelit, mille hulgast iga laps leiab endale sobiva. Koolikottide seljaosa ja õlarihmad on ventileerivast materjalist ning täies ulatuses pehmendustega, et pakkuda mugavust ja toetust.

NB! Praegu on ITshop kauplustes käimas vinge kampaania, kus iga ostetud koolikotiga saab kaasa kingituse – 14 000 mAh akupanga.

Võimsa akupanga tavahind on 40 € ja see sobib nii nutitelefoni kui tahvelarvuti laadimiseks. Nii on laps alati pere ja sõpradega ühenduses!

